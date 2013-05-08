Ubuntu Linux: Speicherort der Programmdaten

Jetzt erscheinen zusätzlich Dateien und Ordner, deren Name mit einem Punkt beginnt. Das sind versteckte Objekte. Die meisten Einstellungsordner tauchen erst auf, wenn Sie die zugehörige Anwendung mindestens einmal gestartet haben. Ihr Firefox-Profil steckt in einem Ordner namens «.mozilla». Darin enthalten sind übrigens die genau gleichen Ordner- und Dateinamen wie Sie sie vielleicht schon von Ihrem Firefox-Profil unter Windows kennen. Das betrifft auch z.B. den «extensions»-Ordner und den Ordner «irgendwas.default», der Ihre Chronik und die Lesezeichen enthält.

Tipp: Falls Sie Firefox unter Windows genutzt haben, können Sie den Inhalt Ihres «irgendwas.default»-Ordners unter Windows kopieren und in den entsprechenden Ordner unter Ubuntu Linux einfügen. Die Einstellungen und Lesezeichen sollten damit alle mitkommen. Das klappt zwar kaum mit jedem Programm, das es für beide Plattformen gibt, aber mit jenen aus der Mozilla-Küche, also auch mit Mozilla Thunderbird. (PCtipp-Forum)