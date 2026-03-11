Auf der Überholspur mit Elektroautos

Das Wasserstoffauto

Bei Autos mit Wasserstoffantrieb kommt die Brennstoffzellentechnologie als Energielieferant zum Einsatz. Für einen Fahrzeugantrieb sind mehrere Hundert Brennstoffzellen als Gesamteinheit erforderlich. Zur Wasserstoffspeicherung sind im Auto spezielle Tanks untergebracht, etwa im Unterboden des Fahrzeugs. Über eine Leitung gelangt der Wasserstoff in die Brennstoffzellen und reagiert dort mit Sauerstoff. Der Sauerstoff geht durch Lufteinlässe in den Verdichter. Durch eine chemische Reaktion, im Fachjargon als kalte Verbrennung bezeichnet, wird die nötige Elektrizität für den elektrischen Antrieb des Automobils produziert. Dabei entsteht als Emission lediglich Wasserdampf.

Eine Hochvoltbatterie kommt wie bei den E-Autos auch bei diesem Fahrzeugantrieb zum Einsatz. Sie speichert Bremsenergie und setzt diese etwa beim Anfahren oder bei der Beschleunigung ein. Folglich handelt es sich bei Wasserstoffautos um Hybridfahrzeuge mit einem Elektroantrieb, der eine Brennstoffzelleneinheit und eine Batterie kombiniert.

Das Erdgasauto

Mit Erdgas betriebene Automobile nutzen als Treibstoff komprimiertes Erdgas (in Englisch Compressed Natural Gas oder kurz CNG). Lastwagen und andere Nutzfahrzeuge mit Erdgasantrieb verbrennen dagegen meist Flüssigerdgas (in Englisch Liquefied Natural Gas oder kurz LNG).

Ihre «grüne» Etikette: Erdgasantriebe sind schadstoffarmer als Benziner. Technisch gesehen liegen Erdgasfahrzeuge und Benziner auf einer Linie. Im Vergleich zu Benzin liegt die Verbrennung von CNG jedoch bei ca. 75 Prozent der CO₂-Menge.

Die Vor- und Nachteile