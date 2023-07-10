Uhr-App: Wecker für Datum in Zukunft stellen

Die Standard-Uhr-App für Android-Geräte hat ein Update erhalten. So stellen Sie den Wecker zum Beispiel für nächste Woche oder irgendein spezifisches Datum in der Zukunft:

Tippen Sie auf das Plus-Symbol, um einen neuen Wecker zu erstellen. Wählen Sie eine Uhrzeit. Dieser Wecker erscheint nun in der Übersicht. Klappen Sie die Detailansicht auf. Unterhalb der Wochentage finden Sie ein Kalendersymbol (Wecker stellen). Tippen Sie darauf. Wählen Sie nun ein Datum in der Zukunft aus.

Hinweise: Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Uhr-App-Version-7.5 durchgeführt. Oder wollen Sie Ihren Standardwecker während der Ferien oder für einen Feiertag pausieren? Das lesen Sie hier.