10. Jul 2023
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Uhr-App: Wecker für Datum in Zukunft stellen
Sie möchten jetzt schon einen Wecker fürs Wochenende oder die Ferien stellen? Das geht jetzt mit der standardisierten Uhr-App unter Android.
Die Standard-Uhr-App für Android-Geräte hat ein Update erhalten. So stellen Sie den Wecker zum Beispiel für nächste Woche oder irgendein spezifisches Datum in der Zukunft:
- Tippen Sie auf das Plus-Symbol, um einen neuen Wecker zu erstellen.
- Wählen Sie eine Uhrzeit. Dieser Wecker erscheint nun in der Übersicht.
- Klappen Sie die Detailansicht auf.
- Unterhalb der Wochentage finden Sie ein Kalendersymbol (Wecker stellen). Tippen Sie darauf.
- Wählen Sie nun ein Datum in der Zukunft aus.
Hinweise: Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Uhr-App-Version-7.5 durchgeführt. Oder wollen Sie Ihren Standardwecker während der Ferien oder für einen Feiertag pausieren? Das lesen Sie hier.
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