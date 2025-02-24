Umfassender Schutz für Windows dank Sicherheitssoftware

Bitdefender Total Security

Bitdefenders Total Security soll gleichermassen vor komplexen Malware-Angriffen und Ransomware (Erpresser-Software) schützen, dabei aber sehr genügsam mit den Computerressourcen umgehen. Komplett in Betrieb genommen ist die Suite innert 5 Minuten. Danach wird die Suite automatisch mit den aktuellen Signatur-Updates versorgt.

Der Startbildschirm ist in Kachelform aufgebaut. Die Software arbeitet mit Ampel­farben für den Sicherheitsstatus. Auf dem Startscreen finden sich selbsterklärende Buttons. Eine bewährte Funktion steckt rechts neben dem Bezahlmodul: Hier reserviert Bitdefender für den Anwender eine Schnellaktion, die sich per Klick hinzufügen lässt. Beispielsweise kann der Anwender diesen Platzhalter für den Passwortmanager reservieren.

Noch zu Safepay: Den abgeschirmten Bereich für sicheres Onlineshopping haben wir im Test erfolgreich geprüft.

Schön: Befindet man sich auf einer Webseite mit Social-Media-Links, werden diese sofort gescannt. Bei einem gefährlichen Link wird darauf aufmerksam gemacht. Ein weiteres Feature ist Bitdefender Anti-Theft (ein Diebstahlschutz): Damit kann ein gestohlenes Notebook über das Internet geortet respektive der Zugriff auf dieses gesperrt werden.

Zum Tempo: Für den ersten Systemscan vergingen zehn Minuten, den zweiten absolvierte der Malware-Scanner in nur vier Minuten, deutlich schneller.

Bitdefender erreicht bei AV-Test mit sechs Punkten die Höchstwertung bei der Schutzwirkung ihrer Total-Security-Suite.

Fazit: Bitdefenders Total Security ist eine vielseitige Suite mit Top-Sicherheitsfunktionen. Das Kacheldesign hilft auch Erstanwendern, sich schnell zurechtzufinden.

F-Secure Internet Security

F-Secures Internet-Security-Suite bietet viel fürs Geld: Die Sicherheitslösung umfasst nicht nur klassische Features, es sind auch ein VPN- und ein ID-Überwachungsmodul enthalten. Letzteres spürt gestohlene Benutzerdaten des Anwenders respektive Datenlecks im Web und in Social-Media-Kanälen auf. Mit der Suite lassen sich bis zu fünf PCs, Smartphones, Tablets oder auch Laptops schützen.

Bei AV-Test erreichte die Software bei der Schutzwirkung die maximal mögliche Gesamtwertung von sechs Punkten. Bei AV-Comparatives reichts nicht ganz für die volle Punktzahl. Hier schaffte F-Secure zwei von drei Punkten.

Zum Handling der Suite: Ab Start ist die Installation innert zwei Minuten sehr schnell erledigt. Danach werden Signaturen aufgefrischt respektive ein erster Scan absolviert: In knapp zehn Minuten ist der erste systemweite Komplett-Scan erledigt, für den zweiten benötigt die Suite nur eineinhalb Minuten.

Zur Bedienung: F-Secure setzt auf ein tabellarisches Design, vertraut aber auch auf Ampelfarben, um Anwender schnell bei Problemen zu informieren.

Fazit: F-Secures Sicherheits-Software Internet Security ist eine einfach aufgebaute Suite, die konsequent gegen Malware vorgeht. Die finnische Sicherheitslösung überzeugt bei der schnellen Installation, bei der übersichtlichen Oberfläche und bei den Funktionen.

Testsieger: Eset Security Ultimate

Zu den Neuerungen der Ultimate-Version von Eset gehören das, derund der. Mitlassen sich geschützte Ordner erstellen, die nicht verändert oder gelöscht werden können, womit diese sicher vor Ransomware und anderer Schad-Software sind.

Der Identitätsschutz sucht im Dark Web, aber auch in Chatrooms oder Blogs nach Datenlecks und weist Nutzer auf gestohlene persönliche Informationen hin.

Das Feature Multithread-Scanning verteilt die Suche nach Schad-Software auf die vorhandenen Prozessorkerne. Das steigert die Leistung und schont Ressourcen.

In knapp zwei Minuten war die Sicherheits-Software Security Ultimate von Eset installiert. Für den folgenden Systemscan respektive das Update auf die aktuellen Virensignaturen verstreichen nochmals knapp fünf Minuten. Für den zweiten Scandurchgang legt die Suite den Turbo ein. Hier ging es mit 1:10 Minuten richtig flott.

Das Startmenü der Eset-Suite ist einfach aufgebaut, die Bedienung intuitiv. Links befinden sich in tabellarischer Form die Menüpunkte Übersicht, Computer-Scan, Update, Tools, Einstellungen sowie Hilfe und Support und das ESET Home Konto, das anzeigt mit welchem Gerät das Konto verbunden ist. Ausserdem werden auf dieser Startseite Auffälligkeiten, Bedrohungen oder versuchte Angriffe eingeblendet. Der Hersteller arbeitet mit den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün, um auf eine Gefährdung hinzuweisen. Die Untermenüs sind sauber programmiert, auf verschachtelte Optionen oder technisches Kauderwelsch wird verzichtet.

Unter dem Reiter Einstellungen gibts die Auflistung der Schutzmodule für den Computer, das Internet und das Netzwerk. Klickt man auf einen der Auswahlpunkte, kann man sogleich individuelle Massnahmen zum Schutz des Systems ergreifen. Und: Im Punkt Computer-Scan kann der Anwender einen kompletten Scan durchführen oder auch gezielt eine Datei oder einen Ordner auf Malware-Befall prüfen. Dazu wird die Datei per Drag&Drop in den Bereich Ziehen Sie Dateien mit der Maus hierher, um sie zu prüfen verfrachtet. Unter Tools finden sich die Funktionen Sicheres Online-Banking und Bezahlen sowie die Kindersicherung. Ruft man ein Bankenportal auf, wird der Schutz durch einen feinen grünen Rahmen um die Webseite herum visuell angezeigt. Weitere Webportale lassen sich hinzufügen.