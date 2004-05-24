Umlaute (ä ö ü) auf ausländischer Tastatur

Ich habe ein Notebook mit portugesischer Tastaturbelegung. Es fehlen das ö, das ä und das ü. Wie kann ich diese eintippen? Also nicht über «Zubehör/.../Zeichentabelle», sondern direkt. Bei der normalen Tastatur kann man die Sonderzeichen mit der ALT-Taste und dem ASCII-Code erzeugen, aber beim Notebook habe ich ja keinen Nummernblock.

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