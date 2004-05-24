24. Mai 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Umlaute (ä ö ü) auf ausländischer Tastatur
Ich habe ein Notebook mit portugesischer Tastaturbelegung. Es fehlen das ö, das ä und das ü. Wie kann ich diese eintippen? Also nicht über «Zubehör/.../Zeichentabelle», sondern direkt. Bei der normalen Tastatur kann man die Sonderzeichen mit der ALT-Taste und dem ASCII-Code erzeugen, aber beim Notebook habe ich ja keinen Nummernblock.
Sie haben beim Notebook die Möglichkeit, die Zahlentasten zu aktivieren, dann können Sie die Sonderzeichen genauso mit dem ASCII-Code eingeben wie auf dem Nummernblock. Oder Sie belegen die Tasten mit einem Programm um und weisen bestimmten Tasten das ö, ä, ü zu. Das geht z.B. mit einem Tastaturtreiber-Programm wie "KDrive" [1].
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