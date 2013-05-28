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Gaby Salvisberg
28. Mai 2013
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Umlaute-Chaos beim CSV-Import in Excel

Problem: Ich erhalte von externer Stelle öfter eine CSV-Datei, die ich in Excel importieren und weiterbearbeiten soll. Nun habe ich aber jedes Mal das Problem, dass die Umlaute falsch ankommen. Anstelle von «Zürich» steht dann zum Beispiel «ZÃ¼rich». Wie bekomme ich die Daten mit korrekten Umlauten in Excel geöffnet?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Probieren Sie es bei solchen Daten generell nicht mit einem Doppelklick, sondern mit dem Import-Assistenten von Excel. Er erlaubt eine etwas genauere Beeinflussung über die zu importierenden Daten. Gehen Sie zu Daten/Externe Daten abrufen/Aus Text. Machen Sie Ihre CSV-Datei ausfindig und wählen bei «Dateiursprung» eine andere Codierung; vielleicht klappt es mit Unicode (UTF-8) oder mit Westeuropäisch (Windows).

Wollen Sie das Problem nicht in Excel lösen, sondern die Datei für andere User Excel-Doppelklick-tauglich umwandeln, geht das Ganze alternativ auch über einen Texteditor, zum Beispiel mit NoteTab Light.

Installieren Sie NoteTab Light, klicken Sie im Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf die CSV-Datei und wählen Sie Öffnen mit. Falls NoteTab nicht erscheint, gehen Sie zu «Anderes» bzw. «Standardprogramm wählen» und hangeln sich via Durchsuchen zu NoteTab Light durch. Entfernen Sie im Dialog das Häkchen bei «Immer mit dieser Anwendung öffnen» und klicken dann auf OK. In NoteTab sehen die Umlaute bereits korrekt aus.

Jetzt speichern Sie die Datei aus NoteTab heraus neu. Gehen Sie hierfür zu File/Save as und stellen unten beim «Encoding» auf ANSI um. Speichern Sie die Datei auf diese Weise. Wenn Sie sie anschliessend in Excel öffnen, sollten die Umlaute wieder stimmen.

Falls Sie bereits einen anderen Texteditor haben (er sollte etwas mehr draufhaben als das Windows-eigene Notepad), können Sie es auch mit ihm versuchen. Wenn die Umlaute nach wie vor nicht stimmen, probieren Sie es mit einer anderen Codierung aus, z.B. UTF8.

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