Unerwünschte Helligkeitsschwankungen

Lösung: Funktionen zur «Adaptive Brightness» sollen die Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen. Diese ziehen hierfür oft die Werte von eingebauten Sensoren zu Rate. Ist das Umgebungslicht sehr hell, wird das Display heller, um gegen das gleissende Sonnenlicht «anzustinken». Bei einer dunkleren Umgebung reduziert sich die Bildschirmhelligkeit, mit dem Zweck, den Nutzer weniger zu blenden.

Das kann je nach Lage und Qualität der Sensoren und Art des Umgebungslichts zu unerwünschten Effekten führen. Nämlich dann, wenn die Sensoren für die Messung der Helligkeit nicht nur das tatsächliche Umgebungslicht (Sonne, Lampen) berücksichtigen, sondern auch das Licht, das der Monitor selbst abgibt. Dadurch reduziert sich bisweilen die Helligkeit schon dadurch, dass der Nutzer ein dunkles Bild (z.B. eine in dunklen Farben gehaltene Webseite) aufruft. Je nach Gerät und Lichtverhältnis sind Texte auf dunklen Seiten oder in dunklen Bedienoberflächen dadurch noch schlechter als sonst lesbar.

Bei manchen Lenovo-Geräten (Benutzerberichten zufolge z.B. beim T440p und beim W530) habe sich das Problem durch ein BIOS-Update gelöst. Helfen könnte auch ein Update der Power-Management-Treiber. Bei anderen Fabrikaten können wir natürlich auch nicht ausschliessen, dass diesen bei diesem Symptom ein BIOS- oder Treiber-Update auf die Sprünge helfen könnte. Suchen Sie auch in deren Supportforen einmal nach dem Stichwort adaptive Helligkeit.

Wichtig ist: Falls Sie ein BIOS-Update einspielen, achten Sie genau darauf, dass Sie das richtige für exakt Ihr Gerät erwischen. Halten Sie sich genau an die Herstelleranleitung.

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