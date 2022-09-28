Unter WhatsApp eine Abwesenheitsmeldung erstellen – so gehts!

Legen Sie zur Sicherheit ein WhatsApp-Backup an. Laden Sie sich kostenlos WhatsApp for Business runter (Android, iOS). Folgen Sie dem Setup – Ihre Chats und Kontakte werden automatisch vom «normalen» WhatsApp übernommen. Gehen Sie anschliessend in die Einstellungen und tippen Sie auf Unternehmenstools, wo Sie den Punkt Abwesenheitsnotiz finden werden. Aktivieren Sie den Punkt und legen Sie fest, wer die Nachricht erhält und zu welchen Zeiten. Sie können WhatsApp for Business ganz normal und kostenlos benutzen, auch wenn Sie keine Firma hinterlegt haben.

Hinweis: Die Meldung erscheint natürlich nur, solange Sie Ihren WhatsApp-Account noch haben. Ist dieser gelöscht, gibts auch keine Abwesenheitsmeldung mehr. Es ist also mehr eine Lösung für einen sanften Wechsel.

Dieser Artikel erschien ursprünglich am 19.1.2021 und wurde auf das neuste Versionsupdate von WhatsApp Business aktualisiert (28.09.2022)