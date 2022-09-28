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Florian Bodoky
28. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.

WhatsApp

Unter WhatsApp eine Abwesenheitsmeldung erstellen – so gehts!

Manchmal braucht man Ruhe von Messenger-Nachrichten. Bei WhatsApp lässt sich eine (temporäre) Abwesenheitsmeldung erstellen, sodass Ihre Kontakte Bescheid wissen. So gehts.
© (Quelle: WhatsApp)

Eine Abwesenheitsmeldung in der Mail-Inbox verfassen bereitet oft gute Laune, bedeutet es doch, dass nächstens ein Urlaub ansteht (oft jedenfalls). Darüber müssen die Kollegen und Freunde aber informiert sein, denn sonst wirds schwierig mit der Kommunikation. Warum also nicht auch auf anderen Kommunikations-Kanälen wie WhatsApp? Dort lässt sich auch eine Abwesenheitsmeldung erstellen. Dann erhält ein Absender auf eine WhatsApp-Nachricht eine Meldung, die Sie selber geschrieben haben (oder zumindest jeder Absender, den Sie wollen).

© Quelle: PCtipp.ch
  1. Legen Sie zur Sicherheit ein WhatsApp-Backup an.
  2. Laden Sie sich kostenlos WhatsApp for Business runter (Android, iOS).
  3. Folgen Sie dem Setup – Ihre Chats und Kontakte werden automatisch vom «normalen» WhatsApp übernommen.
  4. Gehen Sie anschliessend in die Einstellungen und tippen Sie auf Unternehmenstools, wo Sie den Punkt Abwesenheitsnotiz finden werden.
  5. Aktivieren Sie den Punkt und legen Sie fest, wer die Nachricht erhält und zu welchen Zeiten.
  6. Sie können WhatsApp for Business ganz normal und kostenlos benutzen, auch wenn Sie keine Firma hinterlegt haben.

Hinweis: Die Meldung erscheint natürlich nur, solange Sie Ihren WhatsApp-Account noch haben. Ist dieser gelöscht, gibts auch keine Abwesenheitsmeldung mehr. Es ist also mehr eine Lösung für einen sanften Wechsel.

Dieser Artikel erschien ursprünglich am 19.1.2021 und wurde auf das neuste Versionsupdate von WhatsApp Business aktualisiert (28.09.2022)

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