Unterschied Format RTF / Word-DOC

Word-Format kann nur Word lesen, Rich Text Format (RTF) ist eigentlich Text, aber mit Formatierungen, z.B. bleiben Kursivstellen und ähnliche Formatierungen anders als im einfachen Textformat im RTF erhalten.

Man sieht den Unterschied sehr deutlich, wenn man einmal eine Worddatei in einem Texteditor öffnet und eine RTF-Datei in einem Texteditor öffnet.

Für den Austausch mit anderen Textverarbeitungen oder auch anderen Benutzern auf dem Internet ist das RTF-Format deshalb sehr geeignet, weil es jedes Textverarbeitungsprogramm lesen kann. Verwenden Sie das Word-Format, muss auch der Empfänger Word haben; verwenden Sie RTF, kann er jedes beliebige Textverarbeitungsprogramm benutzen, um das Dokument zu öffnen.

Auch beim Austausch zwischen PCs und MAC-Computern kann man das RTF-Format verwenden, auch wenn der MAC-User kein Word auf seinem MAC hat.