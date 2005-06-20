Unterschiedliche Felder beim Word-Seriendruck ausgeben

Das können Sie nur in zwei, bzw. mehreren Durchgängen erreichen, es sei denn die unterschiedlichen Gruppen können eindeutig identifiziert werden, beispielsweise durch eine Nummer. Ist zweiteres der Fall, dann können Sie die entsprechende Ausgabe durch eine Wenn-Dann-Sonst-Bedingung abfangen.

Angenommen Sie haben ihre Datenquelle folgendermassen aufgebaut: