Unterschiedliche Seitenränder in einer Word-Vorlage

Sie können dies folgendermassen erreichen:

Öffnen Sie ein neues, leeres Dokument. Über Einfügen/Manueller Wechsel "Seitenwechsel" fügen Sie einen Seitenwechsel ein. Im Menü Datei/Seite einrichten auf dem Register "Seitenlayout" kreuzen Sie die Option "Erste Seite anders" an. Wechseln Sie zur Registerkarte "Seitenränder" und definieren Sie dort die Abstände und Seitenränder für die übrigen Seiten.

Positionieren Sie den Cursor am Anfang des Dokuments. Wechseln Sie in die Ansicht "Kopf-/Fusszeile" und achten Sie darauf, dass Sie sich in der ersten Kopfzeile befinden. Wenn der obere Seitenrand grösser sein soll als auf den übrigen Seiten, können Sie über Format/Absatz einen entsprechend hohen Abstand vor dem Absatz eingeben. Wenn Sie die Einstellungen für die erste Seite vorgenommen haben, schliessen Sie die Kopf-/Fusszeilen-Symbolleiste.

Nun können Sie den manuell eingefügten Seitenwechsel löschen und die Vorlage unter dem Dateityp *.dot abspeichern.