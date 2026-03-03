Updates im Griff

Windows 11 hat anfangs ebenso kumulative Updates genutzt. Für den Windows-10-Nachfolger hat sich Microsoft dann ein anderes System ausgedacht, die sogenannten Checkpoint-Updates. Sie wurden mit der Version 24H2 eingeführt. Checkpoint-Updates erscheinen in grösseren Abständen und zu festgelegten Terminen. Sie enthalten wiederum alle bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Patches und können damit auf einmal heruntergeladen und installiert werden. Der Unterschied ist, dass in den Phasen zwischen zwei Checkpoint-Updates wieder kleinere aktuelle Patches erscheinen.

Daneben unterscheidet Microsoft zwischen verschiedenen Arten von Updates. Einmal im Monat und in Ausnahmefällen auch dazwischen erscheinen Qualitäts-­Updates. Sie schliessen vor allem Sicherheitslücken und verbessern die Stabilität des Systems. Eher selten enthalten sie neue Funktionen. Das überlässt Microsoft den Feature-­Updates, die man in weit grösseren Abständen veröffentlicht. Eine Zeit lang erschienen pro Jahr zwei solcher grossen Update-Pakete. Derzeit ist ein jährlicher Rhythmus üblich.

Pannen häufen sich

Während das Aktualisieren an sich verbessert wurde, ist die Qualität der Patches jedoch zurückgegangen. Das liegt unter anderem daran, dass Microsoft bei den hausinternen Testern mittlerweile kräftig spart. Stattdessen setzt der Hersteller auf Automatisierung und KI-­gestützte Testprozesse. Kritiker vermuten, dass Microsoft

einen Teil der Kosten damit auf die Endanwender auslagert.

So häufen sich in den letzten Jahren Berichte über schwere Pannen, die dem Unternehmen immer wieder unterlaufen. Dass Sie selbst davon (hoffentlich) nicht betroffen waren, liegt an einem einfachen Grund. Microsoft gibt neue Updates nicht mehr sofort für alle frei. Stattdessen rollt der Hersteller sie in Wellen aus. Etwa beim Update für den ESU-Wizard für die Supportverlängerung in Windows 10 konnte man das bemerken. Bei manchen dauerte es bis knapp vor den Stichtag des Support-Endes, bis der Patch sie erreichte, Bild 3.