URL in Safari vollständig anzeigen

Wenn Sie eine Unterseite einer Unterseite einer Website ansurfen, kann das einen wahren Rattenschwanz an Buchstaben mit sich bringen – eine riesige URL nämlich. Diese kürzt Safari dann jeweils ab bzw. zeigt sie verkürzt an. Möglicherweise brauchen Sie aber die ganze URL, etwa, um sie einem Kollegen zu schicken. So gehts:

Öffnen Sie Safari Surfen Sie die gewünschte Seite an Drücken Sie die Tastenkombination CMD+Komma Klicken Sie auf Erweitert Machen Sie einen Haken bei Vollständige Adresse anzeigen Starten Sie den Browser neu