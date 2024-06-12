Der USB-C-Guide

Was ein Kabel in diesen drei Bereichen kann, hängt vom Standard ab, den es unterstützt. Dabei sind heutzutage rund sechs verschiedene Standards im Umlauf, die alle eine unterschiedliche Leistung haben (siehe auch Tabelle unten). Je nach Zweck des Kabels wird mehr Fokus auf Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung oder Multimedia gelegt. Das führt leider dazu, dass mit USB-C alle Kabel theoretisch mit allen Geräten verbunden werden können, es aber oft unklar ist, ob das Kabel auch für den gewünschten Zweck brauchbar ist.

Was das Kabel kann, finden Sie über den Standard heraus – oder häufig auch nicht, da diese Werte nicht bei allen Händlern zuverlässig angegeben werden.

Sie sehen in der Tabelle auf der nächsten Seite: Die Datenübertragungsraten können sich massiv unterscheiden. Und im Gegensatz zu früheren USB-Standards ist bei den neueren USB-C-Kabeln nicht direkt am Kabel sichtbar, welcher Standard sich darin befindet. Bei älteren USB-A-Kabeln konnte man zumindest USB 2.0 (weiss) und USB 3.x (blau) am Stecker erkennen. Mit etwas Glück ist der Standard wenigstens auf der Verpackung oder im Onlineshop korrekt angegeben. Dabei kommt erschwerend hinzu: Die Bezeichnungen der USB-Standards wurden in den vergangenen zehn Jahren mehrmals geändert. Was ursprünglich als USB 3.1 auf den Markt kam, hiess plötzlich USB 3.2 Gen 2×1 und wird heute als USB 10 Gbps vermarktet. Als Kunde muss man sich zwangsläufig alle Bezeichnungen merken, da längst nicht alle Verpackungen angepasst werden.