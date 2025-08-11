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Daniel Bader
11. Aug 2025
Lesedauer 2 Min.

Schon gewusst?

USB-Festplatte am Einschlafen hindern

Die kostenlose Software «KeepAliveHD» hilft, wenn Windows versagt. Das Mini-Tool hindert die angeschlossene, externe Disk daran, sich in den Standby-Modus zu verabschieden.
© (Quelle: PCtipp)

Schon gewusst, dass es ein raffiniertes Windows-Tool gibt, mit dem die per USB angeschlossene, externe Festplatte daran gehindert wird, sich in den Ruhemodus/Standby zu verabschieden? Warum das mitunter wichtig ist? Will man seine Daten nicht intern, sondern flexibel auf einem externen Datenträger sichern, lässt sich das eigentlich recht einfach per externem Speicher und dem Windows-10-Bordmittel («Sicherung») erledigen. In der Praxis gelingt dies leider nicht immer problemlos. Oft kann auf die angeschlossene Festplatte nicht mit den Energiesparoptionen von Windows zugegriffen werden, um den Datenträger beispielsweise aus dem Ruhemodus aufzuwecken. Es kann sogar zum Vergessen der Disk und des Laufwerksbuchstabens kommen. Dadurch lässt sich folglich nicht mehr auf den Speicher zugreifen. Mit dem Tool KeepAliveHD unterbinden Sie dies. Denn das Mini-Tool beschreibt die Disk in einer vom Anwender ausgewählten Zeitspanne kontinuierlich, und verhindert so das nervige «Verschwinden». Die Software kann u.a. in den Autostart-Ordner verschoben sowie als Minisymbol in der Taskleiste automatisch angelegt werden. Hier lässt sich das clevere Tool downloaden. Hinweis: Es wird zwar als «BETA»-Version angegeben, lief bei unseren Tests aber zuverlässig. Eine Anleitung finden Sie hier.

Mit dem Tool lässt sich die Standby-Funktion des Speichers aushebeln

 © Quelle: PCtipp

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