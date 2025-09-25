Ein USB-Stick für alles

Anschliessend formatiert das Tool erst Ihren Stick neu und überträgt im Anschluss alle erforderlichen Dateien. Danach ist der USB-Stick im Prinzip bootfähig. Es fehlen aber noch die ISO-Dateien der Live-Systeme, mit denen Sie später Ihren oder einen anderen Computer booten können.

Eine ISO-Datei enthält jeweils ein gesamtes Betriebssystem. Damit Ventoy etwa Linux Mint booten kann, laden Sie seine ISO-Datei herunter und kopieren sie auf Ihren im vorherigen Schritt vorbereiteten USB-Stick. Laut dem Entwickler unterstützt Ventoy derzeit rund 1221 Betriebssysteme. Sie finden die vollständige Liste unter der Internetadresse ventoy.net/en/isolist.html.

Ein besonders nützliches Live-System ist die Kaspersky Rescue Disk. Sie bootet den Computer mit einem Linux-System und sucht danach nach Malware. Dabei verwendet sie andere Techniken und Signaturen als etwa der Antivirenschutz Microsoft Defender. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, doch noch fündig zu werden. Ausserdem sind die meisten Schädlinge auf Windows als Wirtssystem angewiesen. Mit der Linux-Basis der Kaspersky Rescue Disk kann dagegen keine Windows-Malware etwas anfangen.

Die Integration auf Ihrem Multiboot-Stick ist simpel. Laden Sie zunächst die ISO-Datei der Kaspersky Rescue Disk von kaspersky.de/downloads/free-rescue-disk herunter und speichern Sie diese einfach auf Ihrem Multiboot-Stick. Ändern Sie den Namen der Datei in Kaspersky.iso. Starten Sie den Computer danach bei weiterhin angestecktem USB-Stick neu.

Vom USB-Stick booten

Sobald der Rechner wieder hochfährt, drücken Sie mehrmals die Tastenoder, um das Bootmenü zu öffnen. Klappt das nicht, starten Sie noch einmal neu und probieren es dieses Mal mit den Tastenoder. Leider verwenden die PC-Hersteller unterschiedliche Tasten, um das Bootmenü zu öffnen. Wenn Sie ein Handbuch haben, schauen Sie gegebenenfalls dort nach.

Anschliessend öffnet sich das Bootmenü von Ventoy. Wählen Sie Kaspersky.iso und im folgenden Schritt Boot in normal mode aus. Die Kaspersky Rescue Disk startet vom USB-Stick. Das dauert, je nach Geschwindigkeit des Sticks, einen Moment. Lesen Sie den Abschnitt zu Boot-Problemen am Ende des Artikels, falls Ihr Multiboot-Stick nicht startet.

Suche nach Viren

Nachdem sich die Oberfläche der Kaspersky Rescue Disk geöffnet hat, akzeptieren Sie die End User License Agreement. Damit das System anschliessend seine Signaturen aktualisieren kann, schliessen Sie ein Netzwerkkabel an. Alternativ richten Sie unten rechts über Network Connections eine WLAN-Verbindung ein. Klicken Sie im Kaspersky Rescue Tool auf Start scan, um auf dem gesamten Computer nach Schädlingen zu suchen, Bild 8. Über Change settings wählen Sie gezielt aus, wo gesucht werden soll.