Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
5. Jan 2016
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

USB-Stick: Herstellerpartitionen löschen

Manche USB-Sticks haben zwei Partitionen: eine davon mit irgendwelchen Herstellertools. Wie bringen Sie jene weg?

Diskpart ist ein unscheinbares, mächtiges Kommandozeilentool

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Hersteller von USB-Sticks zwacken dem Speicherplatz oftmals einige Megabytes ab, um auf einer separaten Partition Zusatztools oder Werbedaten unterzubringen. Diese zusätzliche Partition kommt häufig in die Quere. Abgesehen davon, dass man sie oft nicht braucht, will man vielleicht aus «kosmetischen» Gründen nur eine Partition auf dem USB-Stick haben. Zudem kann es auch passieren, dass sich der Stick so nicht bootfähig machen lässt. 

Der erste und intuitive Anlauf, um die Partition zu entfernen, ist die Datenträgerverwaltung. Hierfür drücken Sie Windowstaste+R, tippen diskmgmt.msc ein und drücken Enter. Nun könnten Sie die Partition mit Rechts anklicken und löschen. Betonung auf «könnten». Oftmals klappt das nämlich nicht. Lassen Sie die Datenträgerverwaltung aber trotzdem geöffnet - Sie brauchen die darin angezeigten Infos.

Handelt es sich um einen SanDisk-Stick mit einer «U3 Launchpad»-Partition? Dann können Sie zu einem Tool von SanDisk selbst greifen, siehe diesen anderen Kummerkasten-Artikel.

Versagt die Datenträgerverwaltung und ist es kein U3-Launchpad? Dann kann das Windows-Tool Diskpart Abhilfe leisten. Drücken Sie die Windowstaste, tippen Sie cmd ein, klicken Sie mit Rechts drauf und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Als Administrator ausführen

Aufgepasst! Bei den folgenden Schritten ist es extrem wichtig, dass Sie absolut sicher sind, welche Disk oder Partition Sie auswählen und bearbeiten. Andernfalls schicken Sie die falsche Partition über den Jordan - mitsamt der darauf liegenden Daten.

So gehts nun mit Diskpart: Tippen Sie im Konsolenfenster den Befehl diskpart ein und drücken Sie Enter. Das startet das Kommandozeilentool Diskpart. Das sehen Sie am veränderten Eingabeprompt.

Tippen Sie list disk ein und drücken Sie Enter. Wie Sie vielleicht schon vermuten, listet das die physischen Laufwerke auf, also die eingebauten oder angestöpselten Festplatten und die eingestöpselten USB-Sticks.

Schauen Sie anhand der Laufwerksgrösse und anhand der Infos in der Datenträgerverwaltung, auf welcher «Platte» bzw. auf welchem physischen Laufwerk die zu löschende Partition ist. Im Screenshot sehen Sie z.B. «Datenträger 2» mit 7651 MB. Das entspricht etwa 8 Gigabytes - und ist in unserem Fall der USB-Stick.

Diskpart ist ein unscheinbares, mächtiges Kommandozeilentool

 © Quelle: PCtipp.ch

Angenommen, die zu löschende Partition liegt auf dem «Datenträger 2», dann wählen Sie ihn nun aus, indem Sie select disk 2 eintippen und Enter drücken. Bei Ihnen könnte es auch «disk 3» oder eine andere Ziffer sein. Im Fenster wird die Selektion bestätigt.

Tippen Sie list partition ein (gefolgt von Enter), um die darauf befindlichen Partitionen aufzulisten. Hier muss jetzt unter anderem die Partition erscheinen, die Sie per Diskpart löschen wollen. Im Screenshot ist es nur eine, nämlich «Partition 1». Damit das Löschen klappt, müssen Sie sie aber erst auswählen. Angenommen, es wäre die «Partition 1», dann tippen Sie select partition 1 ein und drücken Enter. Falls es eine andere Partition ist, ändern Sie die entsprechende Ziffer. 

Jetzt tippen Sie noch delete partition ein und drücken Enter. Es kann eine Rückfrage erfolgen, die Sie passend beantworten. Schon ist die Partition gelöscht.

Tippen Sie exit ein, drücken Sie Enter, dann wird Diskpart beendet. Schliessen Sie das Konsolenfenster wieder. Alles Weitere können Sie nun wieder mit grafischen Mitteln erledigen. Wenn Sie neue Partition erstellen wollen, tun Sie das nun wieder wie gehabt in der Datenträgerverwaltung.

Kommentare

Zubehör Cloud Kummerkasten Speicher Windows Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare