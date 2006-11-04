Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
4. Nov 2006
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Variablen Bezug auf eine externe Exceldatei

Ich habe mehrere Excel-Dateien mit vielen Verknüpfungen. zb.: ='P:\Statistik\VUEPL\[2006 VÜPL BL.xls]Januar'!B$44 Die Zahl 2006 ist die Jahreszahl im Dateinamen. Da ich bei der Änderung der Jahreszahl über 30 Dateien öffnen und ca 15.000 Verknüpfungen mit dem Befehl Suchen und Ersetzen ändern muss, hatte ich die Idee, dass ich die Jahreszahl mit dem ohnehin vorhanden Zelleninhalt Jahr=2006 in die Verknüpfung einbinde. Ich probierte viele Varianten und die 2 logischsten funktionierten auch nicht wie z.B. ='P:\Statistik\VUEPL\[&Jahr& VÜPL BL.xls]Januar'!B$44. Wenn es hier eine Lösung gebe, würde ich mir jede Menge Zeit ersparen.
© Quelle: PCtipp.ch

Es gibt zwar eine Möglichkeit, variable externe Bezüge zu erstellen. In ihrem Fall wird dies jedoch vermutlich nicht sehr hilfreich sein, denn die entsprechende Formel gibt den Fehlerwert "#BEZUG" aus, wenn die externe Datei nicht geöffnet ist. Das Bedeutet, Sie müssten die Dateien trotzdem öffnen, um die korrekten Angaben zu erhalten. Anders würde es sich verhalten, wenn es sich auf variable Bezüge in der eigenen Datei handeln würde.

Hier aber trotzdem mal die Erklärung, wie Sie vorzugehen hätten:

Mit der Funktion "VERKETTEN" basteln Sie den Bezug zu der entsprechenden Datei zusammen. Die Jahreszahl, in der Mitte der Formel, wird aus der Zelle A1 übernommen. Damit Excel diesen Text als Bezug erkennen kann, muss das Ganze zum Schluss in die Funktion "INDIREKT" gepackt werden.

© Quelle: PCtipp.ch

Wie gesagt, damit das korrekte Ergebnis aus der externen Tabelle angezeigt wird, muss diese Datei geöffnet sein. Es hilft auch nichts, wenn Sie den ganzen Pfad in die Formel einbinden. Dies könnte höchstens dazu dienen, damit Sie konkret wissen, wo denn nun diese Datei liegt. Funktioniert auch, ist jedoch ansonsten leider überflüssig.

© Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Datenverwaltung Kummerkasten Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare