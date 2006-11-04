Variablen Bezug auf eine externe Exceldatei

Es gibt zwar eine Möglichkeit, variable externe Bezüge zu erstellen. In ihrem Fall wird dies jedoch vermutlich nicht sehr hilfreich sein, denn die entsprechende Formel gibt den Fehlerwert "#BEZUG" aus, wenn die externe Datei nicht geöffnet ist. Das Bedeutet, Sie müssten die Dateien trotzdem öffnen, um die korrekten Angaben zu erhalten. Anders würde es sich verhalten, wenn es sich auf variable Bezüge in der eigenen Datei handeln würde.

Hier aber trotzdem mal die Erklärung, wie Sie vorzugehen hätten:

Mit der Funktion "VERKETTEN" basteln Sie den Bezug zu der entsprechenden Datei zusammen. Die Jahreszahl, in der Mitte der Formel, wird aus der Zelle A1 übernommen. Damit Excel diesen Text als Bezug erkennen kann, muss das Ganze zum Schluss in die Funktion "INDIREKT" gepackt werden.