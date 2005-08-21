21. Aug 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Variabler Bezug auf ein anderes Excel-Tabellenblatt
In einem Arbeitsblatt habe ich mehrere Register, auf die ich mit einem Bezug aus einem weiteren Register zugreife. Nun möchte ich die Bezüge nicht mehr statisch planen, sondern den Registernamen z.B. in einer Zelle neben der Formel hinterlegen und damit die Bezugsformel aufbauen. Somit könnte ich die Einträge jeweils in der Eingabe-Zelle ändern und die Formel wäre automatisch angepasst. Beispiel: =C3*'Projekt 1'!B3 Den Eintrag «Projekt 1» möchte ich durch einen Eintrag aus einer Zelle erzeugen. Leider ist mir dieses Vorhaben bis jetzt mit allen Variationen nicht gelungen. Excel öffnet immer das «Öffnen-Fenster» mit der Meldung «Datei nicht gefunden» oder anderen Fehlern.
Um einen Bezug variabel zu gestalten, können Sie die Funktion "Indirekt" verwenden. Im folgenden Beispiel wurde in Tab2, Zelle B4 ein Text eingetragen, ebenso in Tab3.
Auf Tabelle1 wird nun die Formel erstellt. Sie können den gesamten Bezug (Tabellenname und Zellbezug) in eine einzige Zelle schreiben oder die Teile mit der Funktion "Verketten" zusammenfügen. In den Zellen C1 und C2 sehen Sie das Ergebnis.
Sie können diese Funktion auch im zusammenhang mit benannten Bereichen verwenden. Wie das funktioniert wird in einem anderen Artikel beschrieben [1]
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