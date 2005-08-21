Variabler Bezug auf ein anderes Excel-Tabellenblatt

In einem Arbeitsblatt habe ich mehrere Register, auf die ich mit einem Bezug aus einem weiteren Register zugreife. Nun möchte ich die Bezüge nicht mehr statisch planen, sondern den Registernamen z.B. in einer Zelle neben der Formel hinterlegen und damit die Bezugsformel aufbauen. Somit könnte ich die Einträge jeweils in der Eingabe-Zelle ändern und die Formel wäre automatisch angepasst. Beispiel: =C3*'Projekt 1'!B3 Den Eintrag «Projekt 1» möchte ich durch einen Eintrag aus einer Zelle erzeugen. Leider ist mir dieses Vorhaben bis jetzt mit allen Variationen nicht gelungen. Excel öffnet immer das «Öffnen-Fenster» mit der Meldung «Datei nicht gefunden» oder anderen Fehlern.

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