Verdächtige Prozesse erkennen und beenden

Vermuten Sie Viren oder sonstige fragwürdige Prozesse auf Ihrem Rechner? Der Virenscanner zeigt aber keine Gefahren an? Eine Möglichkeit, solche Malware zu identifizieren, sind die Prozesse, die im Taskmanager einsehbar sind. Nur sind diese dort etwas unübersichtlich dargestellt. Deshalb gibt es einen Weg, sich eine Liste anfertigen zu lassen, die alle Prozesse auflistet und sogar anzeigt, wo sich die Datei befindet, von der diese Prozesse stammen.

Folgendermassen lässt sich diese Liste erstellen: