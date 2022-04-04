Der vermutlich beste QR-Code-Scanner stammt von einer Uni

Für ein kleines Workflow-Projekt habe ich nach einem richtig guten QR-Code-Scanner für Android gesucht. Ich wollte schon entnervt aufgeben, als ich dann doch noch fündig wurde.

Meine Voraussetzungen waren eigentlich nicht besonders hoch:

Möglichst keine Werbung

Privatsphärenfreundlich

Vielfältige Möglichkeiten, das Scanresultat zu teilen/weiterzuverarbeiten

Verlauf mit Bearbeitungsmöglichkeit

Im Idealfall gratis

Open Source

Zuverlässige Scans

Linkvorschau

Aktuelle, gepflegte Version

Möglichst in Deutsch

Die Probleme anderer Apps sind vielfältig: Der QR-Code-Scanner in Webbrowsern wie Firefox oder Chrome macht nur eines: URLs aus QR-Codes auslesen und öffnen oder via Browser danach zu suchen. Das betrifft auch Google Lens, welches auf den wohl meisten Android-Geräten vorhanden ist. Es ist auch mit ihm nicht möglich, das Ausgelesene zu kopieren oder anderweitig zu teilen, z.B. in einem Messenger.

Der früher von mir genutzte und empfohlene QR-Code-Scanner von ZXing wurde schon länger nicht weiterentwickelt und funktioniert unter Android 11 zumindest auf meinem Gerät nicht mehr (der Scanbereich ist quasi über den Rand des Displays gerutscht). Bei anderen wiederum habe ich schon von vorneherein auf eine Installation verzichtet, da die Datenschutzlage unklar war. QR-Codes können auch auf Rechnungen zu finden sein, von denen man nicht will, dass die Daten irgendwohin abfliessen. Darum will ich auch keine Werbung in diesen Apps, da Werbung häufig mit Tracking verbunden ist.

Meine Empfehlung lautet derzeit: Nehmen Sie unter Android den QR Scanner (Privacy Friendly) von der Secuso Research Group. Secuso steht für «Security, Usability, Society»; die Forschungsgruppe gehört zum Karlsruher Institut für Technologie.

Auf der nächsten Seite zeige ich, was der QR Scanner kann.

Der QR Scanner (Privacy friendly)