Verschachteltes Bedingungsfeld in Word

Ich soll in einem Serienbrief ein Wenn-Dann-Sonst Feld verschachteln, da ich 4 Bedingungen beachten muss. Leider weiss ich nicht, wie das geht. Wenn in der Datenquelle im Feld Name z.B. der Text «Allianz»steht, muss im Serienbrief «die Allianz Versicherung» stehen oder bei «AXA» in der Datenquelle soll «die Axa Versicherung» im Serienbrief eingetragen werden usw. Wie muss ich das verschachteln?

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