Verschlüsseln mit Bitlocker

Wichtig: Tastatur! Wenn Sie Ihre Systempartition verschlüsseln, wird in Zukunft vor dem eigentlichen Betriebssystem eine Art Minisystem gestartet, das eine so genannte Pre-Boot-Authentifizierung durchführt. Sie müssen sich da entweder durch ein Passwort oder durchs Einstöpseln eines bestimmten USB-Sticks authentifizieren. Erst wenn das geklappt hat, startet das eigentliche Betriebssystem. In dieser Pre-Boot-Phase steht auch ein in Deutsch installiertes Windows sehr oft mit amerikanischem Tastaturlayout da. Nebst den Buchstaben Z und Y sind die meisten Sonderzeichen vertauscht. Wenn Sie also in Ihrem Bitlocker-Passwort Sonderzeichen oder gar Umlaute haben, kann es schwierig werden, das Kennwort korrekt einzutippen. Dazu später mehr.

Wer das Passwort verliert und sich nicht vorher auf Notfallszenarien vorbereitet hat, ist auf verlorenem Posten. Bei der Inbetriebnahme von Bitlocker zwingt Windows Sie zum Glück dazu, diesen Wiederherstellungscode zu speichern. Er ist nämlich das einzige, was Sie noch zu Ihren Daten führen wird, falls Sie das Passwort vergessen oder falls das Mainboard mit dem TPM-Chip defekt ist.

Los gehts!

Sind Sie gut vorbereitet und ist TPM gegebenenfalls deaktiviert? Starten Sie den PC einmal neu, falls noch nicht geschehen. Die Verschlüsselung grösserer Laufwerke kann gut und gerne einen ganzen Tag dauern. In dieser Zeit können Sie zwar theoretisch weiterarbeiten, aber haben es mit einem sehr trägen Computer zu tun, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Starten Sie den Verschlüsselungsvorgang deshalb nicht, wenn Sie auf diesem Gerät in den nächsten 24 Stunden besonders produktiv arbeiten wollen.

Öffnen Sie den Windows-Explorer und gehen Sie zu Dieser Computer. Klicken Sie mit Rechts aufs Laufwerk C: und öffnen im Kontextmenü den Befehl Bitlocker aktivieren. Alternativ können Sie auch die Systemsteuerung öffnen, oben rechts Bitlocker eintippen und das gefundene Element Bitlocker-Laufwerkverschlüsselung starten. Auch hier gehts zu Bitlocker aktivieren.