Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
3. Feb 2022
Lesedauer 3 Min.

Verschlüsselung

Verschlüsselte Outlook-E-Mail erhalten? So können Sie diese lesen

Verwenden Sie Outlook nicht und haben via Gmail, GMX oder Thunderbird eine verschlüsselte Outlook-E-Mail erhalten? So können Sie diese trotzdem öffnen.

Verschlüsselte Outlook-365-E-Mail, wie sie bei einem Gmail-Empfänger ankommt

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Nachdem gestern der Tipp Outlook 365: E-Mails verschlüsseln – so gehts erschien, erkundigten sich Leserinnen und Leser, wie das denn für Nicht-Outlook-Anwender aussieht beziehungsweise funktioniert. Der Bitte kommt die Autorin gerne nach. Die Redaktorin zeigt Ihnen, wie eine verschlüsselte Outlook-365-E-Mail für Empfänger aussieht, die Gmail, GMX oder Thunderbird verwenden. Und wie sie diese dann lesen können.

Wenn der Empfänger GMX, Gmail oder Thunderbird benutzt

Doch was, wenn der Empfänger stattdessen einen Mailanbieter wie GMX benutzt? Auch wenn die Empfängerin oder der Empfänger ein anderes Mailprogramm oder einen anderen Anbieter wie z.B. GMX oder Gmail verwendet, ist es möglich, den Mailverkehr zu verschlüsseln. Folgendermassen sieht das dann für die entsprechenden Empfängerinnen und Empfänger aus:

Gmail

Eine verschlüsselte E-Mail, die nicht weitergeleitet werden darf, wurde an einen privaten Gmail-Account geschickt. Die Meldung enthält den Text:

«Vorname Nachname (Mailadresse) hat Ihnen eine geschützte Nachricht gesendet» (siehe Screenshot).

So sieht die verschlüsselte Outlook-E-Mail für einen Gmail-Empfänger aus

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Einmalkennung

Wenn die Person auf die Schaltfläche Nachricht lesen klickt, kann man sich entweder mit einem Google-Konto oder per Einmalkennung anmelden. Die Autorin empfiehlt letzteres.

Eine Gmail-E-Mail-Empfängerin kann sich nun mit einer Einmalkennung anmelden

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Nun wird eine Einmalkennung an die Gmail-E-Mail-Adresse verschickt. Die Empfängerin hat 15 Minuten Zeit, um die Einmalkennung einzugeben, danach läuft diese ab.

Die Person mit Gmail-Account hat 15 Minuten Zeit, eine Einmalkennung (8 Ziffern) hier einzugeben

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Kopieren Sie die Einmalkennung und geben Sie im vorgesehenen Fenster ein. Klicken Sie auf Weiter.

Die an die Gmail-Adresse verschickte Einmalkennung

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Nun können Sie die verschlüsselte Outlook-E-Mail lesen.

Durch die Einmalkennung ist die verschlüsselte Outlook-Mail nun lesbar

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Thunderbird und GMX

Für Thunderbird ist es dasselbe Verfahren. Kollegin Gaby Salvisberg hat es ausprobiert. So sieht das dann anfangs aus:

Erhalt verschlüsselte Outlook-E-Mail in Thunderbird

 © Quelle: Screenshot/PCtipp

Auch für GMX-Nutzerinnen und -Nutzer funktioniert es gleich. So sieht das dann aus:

Funktioniert auch mit GMX-E-Mail-Adresse

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
Inhalt

Kommentare

E-Mail Verschlüsselung Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare