Verschlüsselte Outlook-E-Mail erhalten? So können Sie diese lesen

Nachdem gestern der Tipp Outlook 365: E-Mails verschlüsseln – so gehts erschien, erkundigten sich Leserinnen und Leser, wie das denn für Nicht-Outlook-Anwender aussieht beziehungsweise funktioniert. Der Bitte kommt die Autorin gerne nach. Die Redaktorin zeigt Ihnen, wie eine verschlüsselte Outlook-365-E-Mail für Empfänger aussieht, die Gmail, GMX oder Thunderbird verwenden. Und wie sie diese dann lesen können.

Wenn der Empfänger GMX, Gmail oder Thunderbird benutzt

Doch was, wenn der Empfänger stattdessen einen Mailanbieter wie GMX benutzt? Auch wenn die Empfängerin oder der Empfänger ein anderes Mailprogramm oder einen anderen Anbieter wie z.B. GMX oder Gmail verwendet, ist es möglich, den Mailverkehr zu verschlüsseln. Folgendermassen sieht das dann für die entsprechenden Empfängerinnen und Empfänger aus:

Gmail

Eine verschlüsselte E-Mail, die nicht weitergeleitet werden darf, wurde an einen privaten Gmail-Account geschickt. Die Meldung enthält den Text:

«Vorname Nachname (Mailadresse) hat Ihnen eine geschützte Nachricht gesendet» (siehe Screenshot).