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PCtipp Redaktion
20. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Versehentlichen E-Mail-Versand mit Outlook verhindern

Microsofts E-Mail-Programm Outlook versendet scheinbar selbstständig halbfertige E-Mails – ohne, dass man auf das «Senden»-Symbol geklickt hat.
Screenshot der Einstellung in Outlook

Versenden per Tastatur: Deaktivieren Sie diese Outlook-Option, damit keine E-Mails mehr versehentlich versendet werden

© Quelle: PCtipp.ch

Dabei handelt es sich um ein Missgeschick des Nutzers. Mit der Eingabetaste fügt man in einer Nachricht einen neuen Absatz ein. Wenn man dabei versehentlich die Taste Strg bzw. Ctrl drückt, versendet Outlook die E-Mail sofort.

Versenden per Tastatur: Deaktivieren Sie diese Outlook-Option, damit keine E-Mails mehr versehentlich versendet werden

 © Quelle: PCtipp.ch

Konfigurieren Sie Outlook auf Ihrem PC daher sicherheitshalber so, dass die Tastenkombination Strg bzw. Ctrl+Eingabe nicht gleich zum direkten Versenden einer Nachricht ohne weitere Nachfrage führt.

Wechseln Sie dazu in die Einstellungen von Outlook. In Outlook 2016 und neueren Outlook-Versionen finden Sie die entsprechende Funktion zum Beispiel unter Datei/Optionen/E-Mail im Bereich Nachrichten senden. Deaktivieren Sie STRG+EINGABE sendet eine Nachricht.

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