Versehentlichen E-Mail-Versand mit Outlook verhindern

Konfigurieren Sie Outlook auf Ihrem PC daher sicherheitshalber so, dass die Tastenkombination Strg bzw. Ctrl+Eingabe nicht gleich zum direkten Versenden einer Nachricht ohne weitere Nachfrage führt.

Wechseln Sie dazu in die Einstellungen von Outlook. In Outlook 2016 und neueren Outlook-Versionen finden Sie die entsprechende Funktion zum Beispiel unter Datei/Optionen/E-Mail im Bereich Nachrichten senden. Deaktivieren Sie STRG+EINGABE sendet eine Nachricht.