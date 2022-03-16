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Claudia Maag
16. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

(Video-)Anrufe mit Threema tätigen – so gehts

Mit dem Messenger aus der Schweiz können Sie telefonieren oder Videoanrufe tätigen.
Screenshot Threema auf dem Smartphone

Die Kamera kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden

© Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Telefonieren konnte man mit dem Schweizer Messenger Threema schon 2018; im August 2020 (PCtipp berichtete) kamen Videoanrufe dazu. Threema-(Video-)Anrufe sind für die Android- und die iOS-Version der App verfügbar.

  1. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.
  2. Im Chat oben rechts finden Sie ein Telefonhörer-Symbol mit einem kleinen Schloss. Das Schloss zeigt an, dass die Anrufe – wie die Chats – Ende-zu-Ende-verschlüsselt und somit sicher sind.

  3. Tippen Sie auf das Hörer-Symbol. Der Anruf wird automatisch gestartet.
  4. Auch 2022 wird zunächst nur ein Telefonanruf gestartet und die Videokamera ist zunächst inaktiv. Für einen Videoanruf tippen Sie oben rechts auf das durchgestrichene Videokamera-Symbol.

Die Kamera kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Threema-Version 4.66. In der Threema-Desktop-Version (2.3.158) sind (Video-)Anrufe derzeit noch nicht möglich.

(Ursprung 2018; aktualisiert am 16.03.22)

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