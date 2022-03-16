16. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
(Video-)Anrufe mit Threema tätigen – so gehts
Mit dem Messenger aus der Schweiz können Sie telefonieren oder Videoanrufe tätigen.
Telefonieren konnte man mit dem Schweizer Messenger Threema schon 2018; im August 2020 (PCtipp berichtete) kamen Videoanrufe dazu. Threema-(Video-)Anrufe sind für die Android- und die iOS-Version der App verfügbar.
- Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.
- Im Chat oben rechts finden Sie ein Telefonhörer-Symbol mit einem kleinen Schloss. Das Schloss zeigt an, dass die Anrufe – wie die Chats – Ende-zu-Ende-verschlüsselt und somit sicher sind.
- Tippen Sie auf das Hörer-Symbol. Der Anruf wird automatisch gestartet.
- Auch 2022 wird zunächst nur ein Telefonanruf gestartet und die Videokamera ist zunächst inaktiv. Für einen Videoanruf tippen Sie oben rechts auf das durchgestrichene Videokamera-Symbol.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Threema-Version 4.66. In der Threema-Desktop-Version (2.3.158) sind (Video-)Anrufe derzeit noch nicht möglich.
(Ursprung 2018; aktualisiert am 16.03.22)
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