2. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.
Quick-Tipp
Video: Brühgruppe beim Kaffee-Vollautomaten reinigen
Die Brühgruppe eines Kaffee-Vollautomaten sollte regelmässig gereinigt werden. Dani zeigt Ihnen, wie.
Unsere ausführliche Kaufberatung zum Thema Kaffee-Vollautomaten gibt es hier online:
Kaffee – smart gebrüht. PCtipp hat vier Kaffeevollautomaten getestet
Inhalt
1:00 Vorbereitung
1:47 Ausbau
2:13 Reinigung
2:41 Zusammenfassung
Heft
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Webinare
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