Video: Brühgruppe beim Kaffee-Vollautomaten reinigen

Unsere ausführliche Kaufberatung zum Thema Kaffee-Vollautomaten gibt es hier online:

Kaffee – smart gebrüht. PCtipp hat vier Kaffeevollautomaten getestet

Inhalt

1:00 Vorbereitung

1:47 Ausbau

2:13 Reinigung

2:41 Zusammenfassung

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Wir bringen jeden Monat ein Heft raus – hier erfahren Sie mehr

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