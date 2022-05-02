VirtualBox erkennt meinen USB-Stick nicht

Ihre virtuelle Maschine – etwa mit Windows 11 – ist in VirtualBox installiert, die Gasterweiterungen sind ebenfalls hinzugefügt. Nun wollen Sie in der virtuellen Maschine einen USB-Stick benutzen. Aber was Sie auch versuchen: Ihre VM erkennt den USB-Stick nicht.

Lösung: Standardmässig unterstützt VirtualBox nur USB 1.1 (OHCI), über welches es mit USB-Mäusen und -Tastaturen umgehen kann. Ihrem System (dem Host, also dem richtigen PC) fehlt ziemlich sicher noch das «VirtualBox Extension Pack». Surfen Sie zur Download-Seite von VirtualBox. Unterhalb der «VirtualBox 6.1.34 platform packages» treffen Sie auch aufs «VirtualBox 6.1.34 Oracle VM VirtualBox Extension Pack». Laden Sie dieses herunter. Fahren Sie Ihre VirtualBox herunter, schliessen Sie VirtualBox und installieren Sie das Extension Pack.