VLC Media Player: 10 versteckte Funktionen für alle Fälle

Der VLC Media Player kann verschiedenste Dateiformate abspielen, doch lassen die Voreinstellungen leider zu wünschen übrig. So werden DVD-Filme oder Blu-rays zwar in nahezu optimaler Qualität abgespielt, bei kopierten Videos kann es jedoch zu deutlichen Qualitätsschwankungen kommen.

Für diesen Fall liefert der VLC Media Player eine Reihe von Filtern und zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten, die sich hinter dem Menüpunkt Tools/Adjustments and Effects (Werkzeuge/Effekte und Filter) verbergen. Unter Video Effects bzw. Videoeffekte lassen sich Bildjustierung, Farbton, Helligkeit, Kontrast und viele weitere bildbezogene Korrekturen vornehmen.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Audioqualität verbessern

Audioqualität verbessern

2. Audioqualität verbessern