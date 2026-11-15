Apple-Ecke
Vorschau als Konvertierungsmeister
Die mit macOS mitgelieferte Anwendung Vorschau gehört zu den am meisten unterschätzten Mitbringseln des Systems – und darunter gehört auch die Konvertierung von allen möglichen Bildformaten: Vorschau öffnet alles von Rang und Namen. Beim Speichern scheint die Auswahl hingegen deutlich eingeschränkter. Wird im Menü Ablage der Befehl Exportieren verwendet, meldet sich gerade einmal ein halbes Dutzend Formate, zwischen denen gewählt werden kann.
Doch da steckt mehr dahinter. Wenn das Einblendmenü mit gedrückter Option-Taste angeklickt wird, vergrössert sich die Auswahl deutlich. Jetzt lassen sich Bilder auch in altbackenen Formaten wie Microsoft BMP speichern, als Icon-Ressource (ICNS) oder als GIF für Webanwendungen. Sogar das professionelle Photoshop-Format reiht sich an dieser Stelle ein, sodass die Notwendigkeit für einen spezialisierten Konverter oft entfällt.
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