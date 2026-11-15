Vorschau als Konvertierungsmeister

Die mit macOS mitgelieferte Anwendung Vorschau gehört zu den am meisten unterschätzten Mitbringseln des Systems – und darunter gehört auch die Konvertierung von allen möglichen Bildformaten: Vorschau ­öffnet alles von Rang und Namen. Beim Speichern scheint die Auswahl hingegen deutlich eingeschränkter. Wird im Menü ­Ablage der Befehl Exportieren verwendet, meldet sich gerade einmal ein halbes Dutzend Formate, zwischen denen gewählt werden kann.

Doch da steckt mehr dahinter. Wenn das Einblendmenü mit gedrückter Option-Taste angeklickt wird, vergrössert sich die Auswahl deutlich. Jetzt lassen sich Bilder auch in altbackenen Formaten wie Microsoft BMP speichern, als Icon-Ressource (ICNS) oder als GIF für Webanwendungen. Sogar das professionelle Photoshop-Format reiht sich an dieser Stelle ein, sodass die Notwendigkeit für einen spezialisierten Konverter oft entfällt.