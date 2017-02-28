Vorschau von PDF-Dateien im Windows-Explorer

Auf manchen Systemen tut das der Windows-Explorer sogar, auf anderen wiederum nicht. Hier ein paar Tipps, wie Sie die PDF-Thumbnails zurückbekommen.

Fehlt ein richtiger PDF-Betrachter? Falls Sie PDFs derzeit nur mit den Webbrowsern Edge oder Chrome anschauen, dann werden die PDFs meist auch bloss mit einem Edge- oder Chrome-Icon dargestellt. Installieren Sie einen richtigen PDF-Betrachter, der auch das Rüstzeug fürs Generieren der Thumbnails mitbringt. Wir geben hier dem Foxit-Reader aus Sicherheitsgründen einen leichten Vorzug. Die meisten User greifen dennoch zum Adobe Acrobat Reader DC. Sobald ein solcher «richtiger» PDF-Viewer installiert ist, hat das System eigentlich alles, was es zum Anzeigen von PDF-Thumbnails braucht.