Warnungen zu abgelaufenen Zertifikaten in der Ereignisanzeige

Doppelklicken Sie das Zertifikat, und prüfen Sie, ob und wann es abgelaufen ist. Interessanter ist jedoch die Information, für wen es ausgestellt worden ist. Das kann Ihnen einen Hinweis darüber geben, zu welcher Anwendung es gehört und ob Sie es noch brauchen (in meinem Beispiel war es eine nicht mehr benötigte PowerAutomate-Anwendung).

Empfehlung: Gehört ein abgelaufenes Zertifikat zu einer Anwendung, die Sie nicht mehr brauchen, deinstallieren Sie diese. Benötigen Sie die Anwendung noch, liegt es bei deren Hersteller, die Zertifikate über ein Update zu aktualisieren. Die bestehenden Ereignisse bleiben dabei natürlich in der Ereignisanzeige vorhanden, denn diese haben ja stattgefunden. Ob es geklappt hat, merken Sie deshalb nicht etwa daran, dass die bisherigen Ereigniseinträge verschwinden (tun sie logischerweise nicht), aber es sollten nun keine neuen Einträge mehr entstehen.

Oder löschen? Aber was, wenn sich ein abgelaufenes Zertifikat weder durch Deinstallation einer Software noch durch deren Update entfernen lässt? Lassen Sie es trotzdem da, wo es ist. In den meisten Fällen können Sie die Meldung schlicht ignorieren.

Falls die Ereigniseinträge Sie dennoch zu sehr stören sollten, können Sie das betroffene Zertifikat exportieren und anschliessend löschen. Das Löschen funktioniert, aber wir können keine Garantie dafür übernehmen, dass es sich nicht doch an irgendeiner Stelle im System negativ auswirkt. Ein abgelaufenes Zertifikat «funktioniert» ohnehin nicht mehr, darum können Sie es mit den folgenden Schritten versuchen: Klicken Sie mit rechts aufs Zertifikat und wählen Sie via Alle Aufgaben den Befehl Exportieren. Klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie das Format DER-codiert-binär X.509 (.CER) und klicken Sie auf Weiter. Legen Sie z. B. in Ihrem Dokumente-Ordner einen neuen Ordner mit einem Namen wie BackupAlteZertifikate an. Speichern Sie das Zertifikat (am besten mit der Bezeichnung von «Ausgestellt für») dort ab. Nun können Sie es dort, von wo Sie es exportiert haben, löschen – wenn es denn unbedingt sein muss.