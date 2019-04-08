Was ist die Autorun.inf – und darf ich die löschen?

Vielleicht haben Sie selber auf Ihrem USB-Stick oder einer USB-Festplatte die Datei «Autorun.inf» entdeckt, vielleicht sind Sie auch bloss aufgrund Ihres Antivirenprogramms auf die Datei aufmerksam geworden.

Zunächst: Es gibt viele harmlose Gründe, warum die Datei dort liegen könnte. Allerdings wurde sie auch schon von Schädlingen missbraucht, deshalb ist Windows inzwischen sehr zurückhaltend dabei, die Anweisungen auszuführen, die in einer Autorun.inf stehen. Im Jahr 2011 war damit Schluss. Seither wird trotz «Autorun.inf» nichts mehr automatisch «gerunt» – sprich: ausgeführt. Der Nutzer muss noch klicken.

Folgende Fragen beantworten wir gleich nachfolgend:

Was ist eine Datei Autorun.inf?

Wann ist ihr Vorhandensein plausibel?

Was hat der Virenscanner gegen die Datei?

Darf man sie löschen?

Bei einer Datei namens Autorun.inf handelt es sich um eine für Windows-Computer erzeugte Textdatei, die im Wurzelverzeichnis eines Laufwerks liegen kann. Dabei ist es unerheblich, ob dies eine Festplatte, ein USB-Stick oder eine selbstgebrannte oder gekaufte CD-ROM ist. Die Datei enthält Anweisungen für Windows, beim Einlegen der CD oder beim Anschliessen der Festplatte eine bestimmte Datei auszuführen, die auf dem Datenträger oder auf dem PC liegt.

Genauer: Windows schaut beim Einlegen/Anschliessen eines Datenträgers, ob in dessen Wurzelverzeichnis (direkt z.B. in E:\) die Datei Autorun.inf liegt. Es liest dann deren Inhalt und bietet an, die Befehle auszuführen. Das können Sie selbst beobachten: Wenn Sie etwa beim Einlegen einer DVD auf den Kasten Wählen Sie eine Aktion für diesen Datenträger aus klicken (links im folgenden Bild), bietet Ihnen Windows mindestens Keine Aktion durchführen und Ordner öffnen an. Ist auf der DVD ausserdem eine Datei Autorun.inf vorhanden, bietet Windows zusätzlich jene Option an, die in der Autorun.inf auf dieser DVD festgeschrieben ist. Hier (im rechten Teil des Bildes) wäre es AutoPlay.exe ausführen.