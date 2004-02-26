Was machen mit BIN- und CUE-Dateien?

Sie haben ein Image oder Abbild einer CD-Rom heruntergeladen. Die *.bin Datei ist das eigentliche Image, die Die *.cue ist die Datei, welche die Informationen (Einstellungen) zur *.bin hat. Informationen für das Brennprogramm. Diese (*.cue) Datei kann man mit jedem Texteditor einsehen. Das bin Format stammt ursprünglich von CDRWin und ist auch sehr gut mit diesem wieder zurück zu brennen. Es lassen sich jedoch auch ganz gut Nero oder Fireburner dafür nutzen. Wenn Sie die CD nicht brennen wollen, so kann diese auch als virtuelles CD-Rom gemountet werden. Ein gutes Freeware Tool dafür sind die Daemon Tools [1].