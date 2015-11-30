Was tun, wenn Windows nicht alle Laufwerke anzeigt?

Ein Laufwerk ist plötzlich weg? Das kommt manchmal bei PCs/Notebooks vor, die Sie von Ihrem Arbeitgeber übernehmen. Oder in seltenen Fällen verschwinden Laufwerke auch aus heiterem Himmel. Wie bringen Sie jetzt Windows dazu, wieder alle vorhandenen Laufwerke anzuzeigen? Prüfen Sie der Reihe nach die folgenden Punkte.

Datenträgerverwaltung: Vielleicht sind die Laufwerksbuchstaben bloss aus der Datenträgerverwaltung verschwunden. Prüfen Sie das, indem Sie Windowstaste+R drücken, diskmgmt.msc eintippen und Enter drücken. Hinter der Bezeichnung sollte der Laufwerksbuchstabe stehen. Fehlt er, erscheint das Laufwerk in der Regel auch nicht im Windows-Explorer. Klicken Sie mit Rechts auf die betroffene Partition und verwenden Sie den Befehl Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern. Weisen Sie der Partition einen Buchstaben zu, damit sie wieder im Windows-Explorer auftaucht.

Sehr wichtig: Bei Partitionen wie der Wiederherstellungspartition oder der im Screenshot sichtbaren Partition «System_Drv» sollten Sie unbedingt darauf verzichten, diese im Windows-Explorer anzuzeigen. Dort hin sollten Sie selbst keine Daten schreiben, darum sind solche systemreservierten Partitionen auch ohne Buchstaben. Weisen Sie nur jenen Partitionen einen Buchstaben zu, auf denen Sie wirklich Schreibrechte haben bzw. brauchen.