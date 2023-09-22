Waze: Fahrziel via Spracheingabe wählen

Mist! Falsch eingespurt und es ist zu spät, um die Spur noch rechtzeitig zu wechseln. Falls Sie das auch kennen: Damit man während der Autofahrt nicht aufs Handy schaut und darauf rumtatschen muss, können Sprachassistenten von Navi-Apps nützlich sein. Dies funktioniert (teilweise) auch bei der Google-Maps-Alternative Waze.

Wer die Sprachsteuerung noch nicht verwendet hat, muss allenfalls die Sprache anpassen: