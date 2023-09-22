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Claudia Maag
22. Sep 2023
Lesedauer 2 Min.

Navigations-App

Waze: Fahrziel via Spracheingabe wählen

Während einer Autofahrt sollte man nicht vom Handy beziehungsweise der Navi-App abgelenkt werden. Wer sich verfährt, kann die neue Route auch per Spracheingabe starten.
© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mist! Falsch eingespurt und es ist zu spät, um die Spur noch rechtzeitig zu wechseln. Falls Sie das auch kennen: Damit man während der Autofahrt nicht aufs Handy schaut und darauf rumtatschen muss, können Sprachassistenten von Navi-Apps nützlich sein. Dies funktioniert (teilweise) auch bei der Google-Maps-Alternative Waze.

Wer die Sprachsteuerung noch nicht verwendet hat, muss allenfalls die Sprache anpassen:

  1. Tippen Sie auf das Hamburger-Menü (☰).
  2. Anschliessend wählen Sie das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
  3. Hier gehts zu Stimme und Ton.
  4. Ändern Sie einerseits unter Routenanweisungen z. B. von English (US, Jane) zu Deutsch (Margrith) sowie andererseits unter Spracheingabe die Eingabesprache von z. B. English (US) zu Deutsch (Deutschland).
  5. Wenn Sie diese Einstellungen zu einem früheren Zeitpunkt vorgenommen haben, erübrigt sich dieser Schritt.

Sprache Routenanweisungen bzw. Spracheingabe ändern

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Und so verwenden Sie die Spracheingabe:

  1. Beim Suchfenster Wohin? tippen Sie rechts davon auf das Mikrofon-Symbol.
  2. Nennen Sie nun z. B. Ihre Arbeitsadresse.
  3. Falls Sie eine Adresse als Favorit gespeichert haben, können Sie z. B. auch sagen: Zur Arbeit.
  4. Ganz freihändig geht es leider nicht, denn Sie müssen per Tippen aus einer Auswahl Ihr Ziel festlegen.
  5. Immerhin müssen Sie nicht zwingend erneut auf Jetzt losfahren tippen, denn wenn Sie ein paar Sekunden warten, wird die Route automatisch gestartet.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der Waze-Version 4.98.0.1durchgeführt. Weitere Tipps zu Waze finden Sie in diesem Artikel.

(Ursprung Januar 2022, aktualisiert am 22.09.2023)

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