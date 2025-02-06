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Gaby Salvisberg
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Florian Bodoky
6. Feb 2025
Lesedauer 3 Min.

Dateiformate

WebP: Was ist das? Wie öffne ich es? Und wie konvertiere ich es?

Immer häufiger begegnet man im Netz dem Bildformat WebP. Dieses lässt sich aber nicht ohne Weiteres öffnen und bearbeiten. So können Sie es konvertieren.
Screenshot der Zamzar.com-Webseite

Mit Zamzar.com wandeln Sie auch animierte WebP-Dateien in animierte GIFs um

© Quelle: PCtipp.ch

WebP ist ein alternatives Bildformat, das von Google entwickelt wurde. Ein grosser Vorteil des Formats ist der relativ geringe Qualitätsverlust trotz kleiner Dateigrössen. Allerdings gibt es nur extrem wenig Software, mit der Dateien mit Endung .webp betrachtet werden können. Nebst den Browsern Google Chrome und Opera ist dies z.B. das kostenlose Tool IrfanView.

Wie öffne ich WebP-Dateien?

Um WebP zu öffnen, müssen Sie die Datei jeweils per Drag&Drop aufs offene Browser-Fenster ziehen, was nicht gerade bequem ist. Ganz normal öffnen lässt sich eine WebP-Datei, indem man mit der rechten Maustaste auf die Datei klickt und den Punkt Öffnen mit auswählt. Dann wählen Sie IrfanView (sofern installiert) und klicken auf OK. Um WebP-Dateien mit IrfanView öffnen zu können, benötigen Sie noch das entsprechende Plug-in, das Sie hier kostenlos herunterladen können.

Wie konvertiere ich die Datei in JPEG oder PNG?

Auch das Konvertieren funktioniert am einfachsten mit IrfanView. Öffnen Sie die WebP-Datei. Danach klicken Sie auf File/Save as oder Datei/Speichern unter. Danach wechseln Sie im Drop-down-Fenster unten auf das gewünschte Format und drücken Speichern. Fertig. 

Aufgepasst: WebP-Dateien können auch animierte Dateien sein, ähnlich wie die animierten GIFs. Zumindest diese lassen sich aus IrfanView nicht einfach so konvertieren. Zum Konvertieren animierter WebP-Dateien in animierte GIFs greifen Sie besser zu einem Online-Konverter wie zamzar.com. Öffnen Sie die Zamzar-Webseite.

Mit Zamzar.com wandeln Sie auch animierte WebP-Dateien in animierte GIFs um

 © Quelle: PCtipp.ch

Ziehen Sie die zu konvertierende Datei per Maus direkt ins Browser-Fenster. Wählen Sie bei Convert To den Eintrag GIF aus. Klicken Sie auf Convert Now. Nach ein paar Sekunden steht darunter die umgewandelte Datei zum Download bereit.

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