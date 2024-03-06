Website-Automaten

Brauchen Sie eine Webseite für Ihr Geschäft, einen Verein oder ein privates Projekt – oder soll eine bestehende Homepage erneuert werden? Dann sind Websitebaukästen eine gute Wahl. Mit deren Hilfe «bauen» Sie eine eigene Website ganz ohne Programmierkenntnisse per Klick. Der PCtipp klärt die wichtigsten Fragen rund ums Erstellen sowie die Kosten und Wartung der eigenen Homepage und vergleicht die wichtigsten Anbieter solcher Webbaukästen.

Was sind Webbaukästen?

Webbaukästen sind Onlineplattformen, die es Einsteigern ermöglichen, eine Webseite oder einen Blog ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Dafür bieten die Baukästen vorgefertigte Designvorlagen und Tools zur Anpassung von Layout, Texten und Bildern an.

Prinzipiell erfordern Webbaukästen kein Hosting (dazu gleich mehr). Aber: Gerade für den späteren Verlauf und die langfristige Planung ist ein Webhoster äusserst nützlich. Denn Webhosting-Anbieter verfügen über die technische Infrastruktur, um die Webseite zu betreiben und die Wartung der Server (worauf die Webseite läuft) zu übernehmen. Daneben stellen sie auch eine schnelle und unterbrechungsfreie Netzwerkanbindung respektive hohe Sicherheit für die Homepage bereit. Dadurch müssen sich Anwender nur um den eigentlichen Inhalt der Webseite kümmern.

Hoster bieten ausserdem Werkzeuge an, um die Webseite, sofern ein Ausbau geplant ist, zu skalieren. Gerade wenn der Ressourcenbedarf steigt, sind oft mehr Speicher, das Implementieren neuer Funktionen (Forum, Shop, Bezahlmöglichkeiten etc.) oder leistungsstärkere ­Server notwendig, um mit dem gestiegenen Webseiten-Traffic standhalten zu können. Das ­alles lässt sich beim Kauf eines höherwertigen Hosting-Pakets per Klick upgraden.

Was gilt es, vorab zu klären?

Vor der Homepage-Erstellung sollten Sie Ihr Ziel und Ihr Publikum sowie das Budget klar definieren. Machen Sie sich unbedingt im Vorfeld über den Inhalt, die Struktur und das Design grundlegende Gedanken.

Konkret: Ist die Homepage beispielsweise gedacht für einen Handwerksbetrieb, für einen Sportverein, für Ihr Privatvergnügen oder als Blog? Haben Sie bereits eine passende Domain (Internetadresse) für Ihre Webseite, unter der Ihre Homepage erreichbar ist?

Überlegen Sie ausserdem: Soll auf der Webseite ein Webshop mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen integriert werden? Bieten Sie dazu mehrere Zahlungsmöglichkeiten wie Twint, Kreditkarte, PostFinance, PayPal etc. an? Stellen Sie wenn möglich immer auch die Weichen für eine optionale Erweiterung. Webhoster bieten Upgrades an, um die Webseite durch neue Module zu ergänzen.

Klären Sie vorab, in welchem zeitlichen Rhythmus Sie Inhalte pflegen und aktualisieren können; auch um allfällige Sicherheitslücken zu schliessen. Ebenso wichtig ist eine Backup-Strategie. Damit sichern Sie die Daten auf der Webseite und können bei einem Ausfall empfindlichen Datenverlust vermeiden. Praktisch: Im Hosting sind Backups normalerweise immer dabei.

Denken Sie auch an SEO-Strategien (Search Engine Optimization = Suchmaschinenoptimierung) für bessere Sichtbarkeit in Suchmaschinen, sofern Sie das wünschen. Und: Überprüfen Sie die rechtlichen Anforderungen wie Datenschutzbestimmungen. Je nach Art der Webseite brauchen Sie ein Impressum oder einen Datenschutzbeauftragten.

Benötige ich einen Programmierer?

Nein! In der Regel sind keine Programmierkenntnisse erforderlich, um Webbaukästen zu verwenden. Diese Tools sind speziell entwickelt, um es Einsteigern zu ermöglichen, Websites ohne (umfangreiche) Programmierkenntnisse zu erstellen. Webbaukästen bieten oft benutzerfreundliche Drag&Drop-Oberflächen, um Elemente auf der Website per Klick zu platzieren und anzupassen – ohne Code schreiben zu müssen.

Tipp: Es ist jedoch hilfreich, über grund­legende Kenntnisse in Website-Programmiersprachen wie HTML und CSS zu verfügen, um Anpassungen selber vornehmen oder komplexere Funktionen hinzufügen zu können.

Welche Hilfe bieten Hoster?

Webbaukästen-Tools von Webhosting-Anbietern warten in der Regel mit einer Vielzahl von Hilfestellungen auf. Diese umfassen:

Vorlagen und Designs: Webbaukästen stellen vorgefertigte Vorlagen und Designs zur Verfügung, aus denen Nutzer auswählen können. Dies erleichtert die Gestaltung der Website erheblich.

Webbaukästen stellen vorgefertigte Vorlagen und Designs zur Verfügung, aus denen Nutzer auswählen können. Dies erleichtert die Gestaltung der Website erheblich. Kurse und Anleitungen: Viele Baukästen-Tools bieten ausführliche Anleitungen und Videokurse, die den Nutzern Schritt für Schritt bei der Erstellung ihrer Website helfen.

Viele Baukästen-Tools bieten ausführliche Anleitungen und Videokurse, die den Nutzern Schritt für Schritt bei der Erstellung ihrer Website helfen. Kundensupport: Webhosting-Anbieter umfassen Kundensupport in Form von Live-Chats, E-Mail oder Telefon, um bei technischen Fragen oder Problemen Hilfe zu leisten.

Webhosting-Anbieter umfassen Kundensupport in Form von Live-Chats, E-Mail oder Telefon, um bei technischen Fragen oder Problemen Hilfe zu leisten. Aktualisierungen: Webbaukästen-Tools ak­tualisieren sich meistens automatisch, um Sicherheitslücken zu schliessen und neue Funktionen bereitzustellen.

Welche Grundmodule sind ein «Muss» für eine Webseite?

Eine moderne Webseite sollte bestimmte Grundmodule enthalten. Die im Folgenden genannten Bausteine müssen je nach Art der Webseite individuell angepasst werden. Sie sind jedoch in vielen Fällen eine solide Grundlage für eine gute, moderne Homepage.

Die Startseite: Sie ist die Visitenkarte der Website. Sie sollte die Hauptinformationen klar transportieren, den Zweck der Seite vermitteln und eine einfache Navigation bieten.

Sie ist die Visitenkarte der Website. Sie sollte die Hauptinformationen klar transportieren, den Zweck der Seite vermitteln und eine einfache Navigation bieten. «Über uns»: Hier sollten das Unternehmen, die Personen oder das Projekt vorgestellt werden, die hinter der Website stehen.

Hier sollten das Unternehmen, die Personen oder das Projekt vorgestellt werden, die hinter der Website stehen. Kontaktformular: Ein Kontaktformular oder Kontaktinformationen ermöglichen es den Besucherinnen und Besuchern, mit dem Website-Betreiber in Verbindung zu treten. Bei einem Shop ist das besonders wichtig.

Ein Kontaktformular oder Kontaktinformationen ermöglichen es den Besucherinnen und Besuchern, mit dem Website-Betreiber in Verbindung zu treten. Bei einem Shop ist das besonders wichtig. Dienstleistungen/Produkte: Auf diesen Seiten der Homepage gibt es die relevanten Informationen über angebotene Dienstleistungen oder Produkte. Auch ein Webshop kann hier integriert werden.

Auf diesen Seiten der Homepage gibt es die relevanten Informationen über angebotene Dienstleistungen oder Produkte. Auch ein Webshop kann hier integriert werden. Galerie/Portfolio: Zeigen Sie Bilder oder Beispiele Ihrer Arbeit, wenn dies sinnvoll ist. Stellen Sie dabei immer auch sicher, dass Sie die Urheberrechts- und Lizenzbestimmungen für Bilder, Texte und andere Inhalte auf Ihrer Website einhalten.

Zeigen Sie Bilder oder Beispiele Ihrer Arbeit, wenn dies sinnvoll ist. Stellen Sie dabei immer auch sicher, dass Sie die Urheberrechts- und Lizenzbestimmungen für Bilder, Texte und andere Inhalte auf Ihrer Website einhalten. Impressum/Datenschutz: Rechtlich erforderliche Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung sollten leicht zugänglich sein und stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

Rechtlich erforderliche Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung sollten leicht zugänglich sein und stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Suchfunktion: Ein gut funktionierendes Suchfeld erleichtert es Besuchern, die Website gezielt nach Inhalten zu durchsuchen.

Ein gut funktionierendes Suchfeld erleichtert es Besuchern, die Website gezielt nach Inhalten zu durchsuchen. Social-Media-Verknüpfungen: Links zu Ihren Präsenzen in sozialen Medien ermöglichen es Besuchern, noch stärker mit Ihnen zu interagieren. Mehr dazu später.

Links zu Ihren Präsenzen in sozialen Medien ermöglichen es Besuchern, Navigation: «Zeit ist Geld» – klare Menüs und eine strukturierte Navigation sind matchentscheidend, um Besuchern das schnelle Finden von Informationen zu erleichtern.

Wie geht man beim Erstellen einer Webseite konkret vor?

Obwohl die Baukästen-Tools mittlerweile über clevere Schritt-für-Schritt-Assistenten verfügen, sollten Sie sich beim Design unbedingt genügend Zeit nehmen. Zuerst wählt man einen passenden Anbieter (siehe Tabelle auf der letzten Seite/Teil 3) aus, der solche Baukästen anbietet. Anschliessend registriert man sich auf der Plattform und wählt eine Domain, wenn man noch keine hat. Nun können Sie zu einem Design aus vorgefertigten Templates greifen oder ein individuelles erstellen. Danach fügen Sie Inhalte wie Texte, Bilder und Videos hinzu, indem Sie einfach Elemente per Drag&Drop auf die Seite ziehen.

Welche Schweizer Anbieter sind empfehlenswert?

Im Folgenden finden Sie einen Kurzbeschrieb und Einzeltests zu ausgewählten Schweizer Hosting-Providern mit Webbaukastensystemen (siehe dazu auch die Tabelle auf der letzten Seite/Teil 3).

● Green.ch: Das von Green.ch angebotene Baukastensystem zum Aufbau der eigenen Webseite ist exklusiv in deren Webhosting-Paketen enthalten. Die Preise beginnen für das «S»-Paket bei Fr. 8.90 und enden bei Fr. 24.90 pro Monat. Mit dabei – abhängig von der Wahl des Hosting-Sets – sind immer ein Webspeicher und Datenbanken, Domains sowie auch Mailspeicher und -konten. Der Baukasten beinhaltet über 200 Designvorlagen. Unterstützt werden ebenfalls mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones mit speziellen Templates, die auf einem «Responsive Design» basieren (dieses passt sich automatisch an die Bildschirmgrösse an). Der Editor ist einfach gestrickt und umfasst typische Drag&Drop-Funktionen, um etwa Textkästen, aber auch Erweiterungen frei auf der Webseite zu platzieren. Oben in der Auswahlleiste befinden sich typische Menüpunkte wie Text, Bild, Galerie, Medien etc. Hier kann die Webseite auch um Buttons und Formulare erweitert werden. Die Menüstruktur lässt sich an dieser Stelle ebenfalls verändern. Um zum Beispiel Textplatzhalter mit eigenem Text zu füllen, genügt wiederum ein Klick darauf.