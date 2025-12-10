Website schnell bauen

Planungsphase

Bevor Sie mit der tatsächlichen Gestaltung Ihrer Internetseite beginnen, ist es entscheidend, Ihre Zielgruppe und das Budget zu bestimmen. Überlegen Sie sich genau, wie die Struktur Ihrer Website aussehen und welche Inhalte sie präsentieren soll. Auch das Design gehört zum Pflichtprogramm und muss gut überlegt sein. Nehmen wir als Beispiel eine Homepage, die ein Hobby näher zeigen soll: Haben Sie bereits eine geeignete Domain (Internetadresse) reserviert? Soll eine Bildergalerie, ein Forum oder ein Kontaktformular Bestandteil sein? Planen Sie auch Anleitungen, vielleicht mit verschiedenen Videos?

Überprüfen Sie stets, welche Möglichkeiten für künftige Erweiterungen bestehen. Die von uns ausgewählten Webhoster (siehe Tabelle, im letzten Teil) ermöglichen es Ihnen, Ihre Webseite mit zusätzlichen Modulen auszubauen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Zeitaufwand für die Pflege und Optimierung. Klären Sie, wie regelmässig Sie neue Inhalte einstellen können. Auch eine solide Backup-Strategie ist unerlässlich, um Ihre Daten im Falle eines technischen Problems zu schützen. Viele Hosting-Pakete beinhalten automatische Backups. Vergessen Sie nicht die Suchmaschinenoptimierung (SEO), um die Sichtbarkeit Ihrer Seite zu erhöhen. Zuletzt sollten Sie sich auch mit rechtlichen Vorgaben wie den Datenschutzbestimmungen vertraut machen, da Ihre Webseite eventuell ein Impressum oder einen Datenschutzbeauftragten erfordert.

Funktionalität

Ein Homepage-Baukasten ist ein Werkzeug, das von Hosting-Anbietern zur Verfügung gestellt wird und es auch Anfängern ermöglicht, eine Webseite oder einen Blog ganz ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Diese Systeme bieten eine Vielzahl von Designvorlagen und intuitive Editiermöglichkeiten zur Anpassung von Layout, Texten und Bildern. Mit der Drag&Drop-Oberfläche können Sie Elemente per Klick auf der Webseite platzieren und anpassen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Ein grosser Vorteil dieser Pakete ist der Support, den die Webhoster anbieten. Sie stellen Anleitungen und Videokurse bereit, die den Nutzern Schritt für Schritt helfen. Zudem steht ein Kundensupport per Live-Chat, E-Mail oder Telefon zur Verfügung.

Die Anbieter kümmern sich auch um die technische Infrastruktur: Sie betreiben die Server und übernehmen deren Wartung, sorgen für eine schnelle und unterbrechungsfreie Netzwerkanbindung sowie für die Sicherheit der Webseite. So können sich Nutzer auf die Gestaltung und den Inhalt konzentrieren.

Sollte Ihre Webseite wachsen und mehr Ressourcen benötigen, bieten die in dieser Kaufberatung getesteten Hoster ohne Ausnahme Upgrades an. Durch den Kauf eines höherwertigen Hosting-Pakets können Sie per Klick mehr Speicherplatz hinzubuchen, neue Funktionen wie Foren oder zusätzliche Bezahlmöglichkeiten integrieren oder schnellere Server erhalten, um dem gesteigerten Webseitenverkehr gerecht zu werden.

Die Kosten

Die Kosten für Baukästen variieren je nach Anbieter und Funktionen. Oft gibt es kostenlose oder sehr preiswerte Tarife mit begrenztem Funktionsumfang. Die Premium-Pakete sind teurer, bieten aber erweiterte Optionen. Die Preise können monatlich oder jährlich gezahlt werden und hängen stark von den enthaltenen Leistungen ab. Es empfiehlt sich, die Angebote genau zu vergleichen, um das beste Paket für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Viele Hoster bieten «Fertigpakete» an, die eine Komplettlösung darstellen und die Erstellung der Homepage, das Hosting auf einem Server, eine Domain, E-Mail-Adressen und Design-Tools beinhalten. Diese Pakete umfassen oft auch die Möglichkeit, mit Datenbanken zu arbeiten sowie Tools zur Auswertung von Grundstatistiken.

Bezüglich Sicherheit sind standardmässig Spam-Filter, Virenscanner und DDoS-Schutz (Distributed Denial of Service) inbegriffen, welche die Website und die Daten vor Angriffen schützen. Umfangreichere Leistungen wie unlimitierter Datenverkehr, spezielle Anwendungen oder erweiterter Support sind meistens in höherwertigen, teureren Paketen dabei. Die einfache Regel lautet: Mehr Qualität, Speicherplatz, Funktionen und Service erfordern eine höhere Investition.

KI-Funktionen

Moderne Website-Baukästen sind so intuitiv und einfach aufgebaut, dass sie das Bauen einer Seite besonders schnell machen. Statt Code zu schreiben, fügen Sie einfach vorgefertigte Elemente wie Textblöcke, Bildergalerien oder Kontaktformulare per Maus ein. Dies ermöglicht eine enorme Zeitersparnis, die man früher nur mit teuren Programmierern erreichte. Dank dieser vereinfachten Handhabung können auch Einsteiger professionelle Ergebnisse erzielen. Zudem bieten die Hosting-Pakete der Provider oft die Möglichkeit, externe KI-Tools oder Plug-ins zu nutzen, um Inhalte zu generieren.

Hosttech hat im Bereich Domainnamen eine KI-Funktion integriert: Domain GPT. Dieses Tool unterstützt Kunden, eine für sie passende Domain zu finden. Weitere Tools sind geplant, etwa ein KI-Text-Generator, ein KI-Bild-Generator sowie ein verbessertes SEO-Tool mit KI-Integration.

Aktuell gibt es bei Hostpoint ein KI-Feature für die Texterstellung. User können sich direkt im Tool passende Texte für ihre Webseite generieren lassen und diese anpassen. Weitere Bereiche wie das Design oder die Struktur einer Website lassen sich zurzeit noch nicht KI-gestützt erstellen. Im Hintergrund wird aber massiv daran gearbeitet.

Cyon führt im Zuge seines Webhostings viele Blogger-Einträge, die sich mit KI beschäftigen. Hier gibt es zudem auch Tipps und Tools, die man sich beim Aufbau einer Webseite (Bild- und Videogenerierung etc.) zunutze machen kann. Ausserdem bietet der Basler Hosting-Provider eine Liste mit WordPress-Plug-ins an, die mit KI-Funktionalitäten aufwarten.

Infomaniak hat mit seinem Site Creator einen Webbaukasten im Angebot, der explizit KI-gestützt ist. Das Tool ermöglicht es, eine Homepage, einen Blog oder einen Shop mithilfe von KI zu erstellen. Die künstliche Intelligenz generiert dabei die Website, ohne dass man eine einzige Zeile Code schreiben muss. Diese Unterstützung vereinfacht den Prozess erheblich und eignet sich gut für Anfänger.

Infomaniak bietet zudem KI-Tools an, die in Anwendungen integriert werden können.

Green.ch hat noch keine KI-Tools im Angebot. Im ersten Quartal 2026 lanciert das Unternehmen aber einen neuen Webbaukasten mit KI-Assistenten. Er bietet Unterstützung bei Design, SEO- und GEO-Optimierung und lässt sich auch in WordPress einsetzen.