Website-Baukasten
Website schnell bauen
Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Printausgabe des PCtipp. Preise etc. können sich geändert haben.
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Ein Internetauftritt für das eigene Unternehmen, einen Verein oder ein privates Projekt ist inzwischen unerlässlich. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Eine aktuelle Webseite bietet einen enormen Mehrwert. Sie stellt nicht nur das eigene Geschäft, sondern auch dessen Dienstleistungen und Produkte vor. Sie erhöht den Bekanntheitsgrad, dient als Informations- und Kontaktplattform und ermöglicht es, durch einen integrierten Onlineshop Geld zu verdienen. Homepage-Baukästen, die es Nutzern erlauben, eine Webseite komplett ohne Code per Mausklick zu gestalten, sind daher die perfekte Wahl für kleine Firmen und Privatpersonen. Wir beleuchten, worauf es ankommt und vergleichen fünf Schweizer Anbieter und deren Baukästen.
Die getesteten Baukästen
- Cyon Sitebuilder
- Green.ch Website-Builder
- Hostpoint Sites
- Hosttech Website Creator
- Infomaniak Site Creator
Planungsphase
Bevor Sie mit der tatsächlichen Gestaltung Ihrer Internetseite beginnen, ist es entscheidend, Ihre Zielgruppe und das Budget zu bestimmen. Überlegen Sie sich genau, wie die Struktur Ihrer Website aussehen und welche Inhalte sie präsentieren soll. Auch das Design gehört zum Pflichtprogramm und muss gut überlegt sein. Nehmen wir als Beispiel eine Homepage, die ein Hobby näher zeigen soll: Haben Sie bereits eine geeignete Domain (Internetadresse) reserviert? Soll eine Bildergalerie, ein Forum oder ein Kontaktformular Bestandteil sein? Planen Sie auch Anleitungen, vielleicht mit verschiedenen Videos?
Überprüfen Sie stets, welche Möglichkeiten für künftige Erweiterungen bestehen. Die von uns ausgewählten Webhoster (siehe Tabelle, im letzten Teil) ermöglichen es Ihnen, Ihre Webseite mit zusätzlichen Modulen auszubauen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Zeitaufwand für die Pflege und Optimierung. Klären Sie, wie regelmässig Sie neue Inhalte einstellen können. Auch eine solide Backup-Strategie ist unerlässlich, um Ihre Daten im Falle eines technischen Problems zu schützen. Viele Hosting-Pakete beinhalten automatische Backups. Vergessen Sie nicht die Suchmaschinenoptimierung (SEO), um die Sichtbarkeit Ihrer Seite zu erhöhen. Zuletzt sollten Sie sich auch mit rechtlichen Vorgaben wie den Datenschutzbestimmungen vertraut machen, da Ihre Webseite eventuell ein Impressum oder einen Datenschutzbeauftragten erfordert.
Funktionalität
Ein Homepage-Baukasten ist ein Werkzeug, das von Hosting-Anbietern zur Verfügung gestellt wird und es auch Anfängern ermöglicht, eine Webseite oder einen Blog ganz ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Diese Systeme bieten eine Vielzahl von Designvorlagen und intuitive Editiermöglichkeiten zur Anpassung von Layout, Texten und Bildern. Mit der Drag&Drop-Oberfläche können Sie Elemente per Klick auf der Webseite platzieren und anpassen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Ein grosser Vorteil dieser Pakete ist der Support, den die Webhoster anbieten. Sie stellen Anleitungen und Videokurse bereit, die den Nutzern Schritt für Schritt helfen. Zudem steht ein Kundensupport per Live-Chat, E-Mail oder Telefon zur Verfügung.
Die Anbieter kümmern sich auch um die technische Infrastruktur: Sie betreiben die Server und übernehmen deren Wartung, sorgen für eine schnelle und unterbrechungsfreie Netzwerkanbindung sowie für die Sicherheit der Webseite. So können sich Nutzer auf die Gestaltung und den Inhalt konzentrieren.
Sollte Ihre Webseite wachsen und mehr Ressourcen benötigen, bieten die in dieser Kaufberatung getesteten Hoster ohne Ausnahme Upgrades an. Durch den Kauf eines höherwertigen Hosting-Pakets können Sie per Klick mehr Speicherplatz hinzubuchen, neue Funktionen wie Foren oder zusätzliche Bezahlmöglichkeiten integrieren oder schnellere Server erhalten, um dem gesteigerten Webseitenverkehr gerecht zu werden.
Die Kosten
Die Kosten für Baukästen variieren je nach Anbieter und Funktionen. Oft gibt es kostenlose oder sehr preiswerte Tarife mit begrenztem Funktionsumfang. Die Premium-Pakete sind teurer, bieten aber erweiterte Optionen. Die Preise können monatlich oder jährlich gezahlt werden und hängen stark von den enthaltenen Leistungen ab. Es empfiehlt sich, die Angebote genau zu vergleichen, um das beste Paket für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Viele Hoster bieten «Fertigpakete» an, die eine Komplettlösung darstellen und die Erstellung der Homepage, das Hosting auf einem Server, eine Domain, E-Mail-Adressen und Design-Tools beinhalten. Diese Pakete umfassen oft auch die Möglichkeit, mit Datenbanken zu arbeiten sowie Tools zur Auswertung von Grundstatistiken.
Bezüglich Sicherheit sind standardmässig Spam-Filter, Virenscanner und DDoS-Schutz (Distributed Denial of Service) inbegriffen, welche die Website und die Daten vor Angriffen schützen. Umfangreichere Leistungen wie unlimitierter Datenverkehr, spezielle Anwendungen oder erweiterter Support sind meistens in höherwertigen, teureren Paketen dabei. Die einfache Regel lautet: Mehr Qualität, Speicherplatz, Funktionen und Service erfordern eine höhere Investition.
KI-Funktionen
Moderne Website-Baukästen sind so intuitiv und einfach aufgebaut, dass sie das Bauen einer Seite besonders schnell machen. Statt Code zu schreiben, fügen Sie einfach vorgefertigte Elemente wie Textblöcke, Bildergalerien oder Kontaktformulare per Maus ein. Dies ermöglicht eine enorme Zeitersparnis, die man früher nur mit teuren Programmierern erreichte. Dank dieser vereinfachten Handhabung können auch Einsteiger professionelle Ergebnisse erzielen. Zudem bieten die Hosting-Pakete der Provider oft die Möglichkeit, externe KI-Tools oder Plug-ins zu nutzen, um Inhalte zu generieren.
Hosttech hat im Bereich Domainnamen eine KI-Funktion integriert: Domain GPT. Dieses Tool unterstützt Kunden, eine für sie passende Domain zu finden. Weitere Tools sind geplant, etwa ein KI-Text-Generator, ein KI-Bild-Generator sowie ein verbessertes SEO-Tool mit KI-Integration.
Aktuell gibt es bei Hostpoint ein KI-Feature für die Texterstellung. User können sich direkt im Tool passende Texte für ihre Webseite generieren lassen und diese anpassen. Weitere Bereiche wie das Design oder die Struktur einer Website lassen sich zurzeit noch nicht KI-gestützt erstellen. Im Hintergrund wird aber massiv daran gearbeitet.
Cyon führt im Zuge seines Webhostings viele Blogger-Einträge, die sich mit KI beschäftigen. Hier gibt es zudem auch Tipps und Tools, die man sich beim Aufbau einer Webseite (Bild- und Videogenerierung etc.) zunutze machen kann. Ausserdem bietet der Basler Hosting-Provider eine Liste mit WordPress-Plug-ins an, die mit KI-Funktionalitäten aufwarten.
Infomaniak hat mit seinem Site Creator einen Webbaukasten im Angebot, der explizit KI-gestützt ist. Das Tool ermöglicht es, eine Homepage, einen Blog oder einen Shop mithilfe von KI zu erstellen. Die künstliche Intelligenz generiert dabei die Website, ohne dass man eine einzige Zeile Code schreiben muss. Diese Unterstützung vereinfacht den Prozess erheblich und eignet sich gut für Anfänger.
Infomaniak bietet zudem KI-Tools an, die in Anwendungen integriert werden können.
Green.ch hat noch keine KI-Tools im Angebot. Im ersten Quartal 2026 lanciert das Unternehmen aber einen neuen Webbaukasten mit KI-Assistenten. Er bietet Unterstützung bei Design, SEO- und GEO-Optimierung und lässt sich auch in WordPress einsetzen.
Schritt für Schritt zur eigenen Webseite
- Anbieterwahl und Registrierung: Zuerst entscheiden Sie sich für einen Anbieter und registrieren sich, um Ihre passende Domain (der Name Ihrer Website) auszuwählen oder eine bereits vorhandene Domain zu verwenden.
- Design und Inhalt: Nun können Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Design-Templates wählen oder ein individuelles Design von Grund auf neu erstellen. Anschliessend fügen Sie Ihre Inhalte wie Texte, Bilder und Videos per Drag&Drop hinzu.
- Funktionen und Anpassung: Sie können Menüs und Navigationselemente hinzufügen, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Zudem lassen sich über Widgets oder Apps weitere Funktionen wie Bestell- oder Kontaktformulare, ein Forum oder ein Onlineshop integrieren.
- Veröffentlichung und SEO: Im letzten Schritt optimieren Sie Ihre Website für Suchmaschinen (SEO) und stellen sie online. Dies geschieht in der Regel ganz einfach mit einem Veröffentlichen-Button.
Die EinzeltestsIn den folgenden Einzeltests konzentriert sich der PCtipp auf das Handling der Website-Baukästen. Dabei bewerten wir Bedienung, Funktionen, Geschwindigkeit, Preis und Support. Beachten Sie dazu auch die Tabelle rechts.
Cyon Sitebuilder
Der Schweizer Provider Cyon stellt sein Webseiten-Tool Sitebuilder in drei Varianten zur Verfügung: Single (ab Fr. 14.90 monatlich), Double (Fr. 19.90 monatlich) und Triple (Fr. 39.90 monatlich). Die Preisstaffelung richtet sich nach dem verfügbaren Speicherplatz und der Anzahl der Produkte, die in einem Onlineshop verkauft werden können. Für einen umfangreicheren Shop empfiehlt Cyon die Triple-Version, da diese keine Begrenzung der Produktanzahl mehr hat sowie eine Bestandsverwaltung einschliesst.
Zum Tool selbst: Der erste Schritt für den Nutzer ist die Auswahl eines passenden Designs. Es stehen verschiedene Themen zur Verfügung. Nach der Wahl der Grundstruktur kann mit der Bearbeitung der einzelnen Unterseiten begonnen werden. Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich gestaltet. Im oberen Bereich kann per Klick zwischen den Hauptkategorien wie Verfassen, Seiten, Design, Shop und Einstellungen gewechselt werden. Bei der Auswahl von Verfassen erscheint auf der linken Seite eine Menüleiste mit allen Bearbeitungselementen. Hier lassen sich Texte, Bilder und Galerien sowie diverse Komponenten wie Kontaktformulare, Newsletter-Funktionen, Audio-/Video-Player oder YouTube-Links einfach per Drag&Drop einfügen. Im Anschluss finden sich die Schaltflächen für den Shopbereich und die Integration von Produkten. Den Abschluss bilden Symbole für soziale Medien und Umfragefunktionen. Sobald die Webseite fertiggestellt ist, kann sie per Veröffentlichen-Button online gestellt werden.
Fazit: Der Sitebuilder von Cyon bietet für jeden Bedarf eine passende Lösung – vom Einsteiger bis zum Experten. Das Baukastensystem ist nutzerfreundlich und führt schnell zu professionellen Ergebnissen.
Green.CH Website-Builder
Das von Green.ch bereitgestellte Baukastensystem ist ausschliesslich in Verbindung mit den Webhosting-Paketen erhältlich. Dennoch besteht die Möglichkeit, das Tool kostenlos und ohne produktspezifische Einschränkung zu testen. Allerdings wird die gebaute Webseite nach 24 Stunden wieder zurückgesetzt.
Zum aktuellen Zeitpunkt gewährt Green.ch zudem 50 Prozent Rabatt auf seine drei Pakete S, M und L, wodurch die attraktiven Einstiegspreise bei monatlich Fr. 6.45 beginnen und bei Fr. 12.45 für das L-Paket enden.
Abhängig vom gewählten Hosting-Abo sind immer auch Webspeicher, Datenbanken, Domains und unbegrenzte E-Mail-Postfächer inbegriffen. Der Baukasten umfasst mehr als 200 Gestaltungsvorlagen, Galerien und Kontaktformulare. Auch die Einbindung von Blogs und Videos ist möglich. Die Templates sind speziell für mobile Geräte wie Tablets und Smartphones optimiert und basieren auf einem responsiven Design, das sich automatisch an die Bildschirmgrösse anpasst. Ab Start können Anwender auch eine Website-Wizard-Vorlage wählen oder eine bereits vorhandene importieren. Wir haben Letzteres ausprobiert, und heben den Daumen. Mit dem Ergebnis kann man weiterarbeiten und die neue Webseite nach Gusto anpassen.
Der Editor von Green.ch verfügt über typische Drag&Drop-Funktionen, um Textfelder und andere Elemente flexibel auf der Seite zu positionieren. In der oberen Menüleiste befinden sich Optionen wie Text, Bild, Galerie, Medien und Layout. Hier können auch Schaltflächen und Formulare hinzugefügt sowie die Menüstruktur angepasst werden. Um etwa die Platzhalter mit eigenen Inhalten zu füllen, genügt ein einfacher Klick. Ein besonderer Pluspunkt: Green.ch bietet Anwendern Video-Tutorials für einen unkomplizierten Start.
Fazit: Die Webhosting-Angebote des Schweizer Providers Green.ch überzeugen mit einem ausgewogenen Funktionsumfang. Der Website-Builder ist unkompliziert zu bedienen und stellt eine vielseitige Auswahl an nützlichen Werkzeugen bereit.
Hostpoint Sites
Bevor Sie sich für das Baukastensystem Sites von Hostpoint entscheiden, können Sie die Sites Demo nutzen. Dabei handelt es sich um eine Testversion, mit der Sie das Tool unverbindlich ausprobieren. Die Demoversion bietet den vollen Funktionsumfang der Kaufvariante, mit zwei Ausnahmen: Inhalte können weder gespeichert noch veröffentlicht werden.
Der Online-Editor führt Sie systematisch Schritt für Schritt durch den Erstellungsprozess. Zuerst wählen Sie eine Vorlage, gefolgt von der Bestimmung des Inhaltsbereichs wie zum Beispiel Handel, Dienstleistung oder Hotel und Gastronomie. Anschliessend wird die Webseite durch einen Titel und Untertitel personalisiert und automatisch generiert. Dieser schnelle Ablauf macht Lust auf mehr. Danach können Sie die gesamte Seitenstruktur bearbeiten und gezielt anpassen.
Auf der linken Seite des Editors erweitern Sie die Struktur um neue Seiten, während das Dashboard Ihnen eine Übersicht über Zugriffe und Besucher bietet. Auf der rechten unteren Seite fügen Sie über den Button Webseite bearbeiten und Inhaltselemente sogenannte Widgets hinzu, etwa einen Shop, eine Fotogalerie oder auch ein Kontaktformular. Per Klick auf die jeweiligen Menüeinträge lassen sich Überschriften oder Links bearbeiten und nach Belieben verändern. Auf diese Art können Anwender sich ihre Webseite Stück für Stück zusammenbauen. Ist alles erledigt, lässt sich die Webseite oben rechts sichern, als Vorschau anzeigen oder veröffentlichen.
Die Preise für die Pakete sind wie folgt gestaffelt: Die Einstiegsvariante Sites Starter ist für 9 Franken pro Monat erhältlich und umfasst 10 GB Webspeicherplatz, maximal sechs Seiten und eine Vielzahl von Designvorlagen. Sites Limited kostet Fr. 17.90 monatlich und bietet 500 GB Webspeicher sowie einen E-Mail-Dienst mit bis zu 5 GB Speicher. Die Top-Version Sites kostet Fr. 29.90 pro Monat (wobei die ersten 3 Monate kostenlos sind) und beinhaltet eine professionelle Shoplösung, unbegrenzte Seitenanzahl und mehrsprachige Funktionen.
Fazit: Das Baukastensystem Sites von Hostpoint bietet dank seiner drei Stufen eine passende Lösung für jeden Anwender. Das Tool hinterlässt einen hervorragenden Eindruck und ermöglicht es, Webseiten schnell und professionell zu erstellen.
Hosttech Website Creator
Der Anbieter Hosttech bietet auf seiner Homepage eine 30-tägige Testversion seines Website-Creator-Tools an. Nach Ablauf dieser Frist wird die erstellte Webseite automatisch gelöscht. Wer sich für ein kostenpflichtiges Paket entscheidet, erhält wahlweise die Version Pro für Fr. 9.90 pro Monat oder die E-Commerce-Version für Fr. 14.90 pro Monat, die einen Onlineshop, eine unlimitierte Anzahl an Seiten und Mehrsprachigkeit beinhaltet. In beiden Paketen sind 50 GB Speicherplatz, das Control-Panel und Basis-Support enthalten. Der Serverstandort befindet sich in der Schweiz, die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr.
Die Erstellung beginnt mit der Festlegung grundlegender Parameter wie Hauptsprache und Währung für den Onlineshop. Einleitende Video-Tutorials erklären die wichtigsten Funktionen. Nach der Bestimmung des Domainnamens wählen Sie ein Design aus den zahlreichen Vorlagen. Der Website Creator erstellt daraufhin automatisch eine grundlegende Seitenstruktur. Die Bearbeitung erfolgt im Editor, dessen Hauptfunktionen ebenfalls in einem Videokurs erklärt werden. Im oberen Menüband können Sie Texte und Fotos anpassen. Die Vorschaufunktion ermöglicht es, die Webseite sowohl als Desktop- als auch als mobile Smartphone-Version zu betrachten. Wie bei vielen Anbietern ist das Hosting im Gesamtpreis inbegriffen.
Ein besonderer Mehrwert von Hosttech sind die angebotenen Website-Kurse im Raum Zürich, darunter ein kostenloser «Kickstart-Kurs». Die Anmeldung dafür ist direkt auf hosttech.ch möglich.
Fazit: Das Homepage-Baukastensystem Website Creator von Hosttech ist äusserst vielseitig, benutzerfreundlich und überzeugt mit fairen monatlichen Kosten.
Infomaniak Site Creator
Infomaniak fährt bezüglich seines Webseiten-Baukastens Site Creator dreispurig. Die Free-Version gibt es kostenlos. Im Vergleich zu den beiden höherwertigen Lite- (Fr. 3.90 pro Monat) und Pro-Varianten (Fr. 5.50 pro Monat) ist das Gratis-Paket unter anderem beim Speicher, beim Erstellen individuell anpassbarer Menüs oder der E-Commerce-/Shop-Anbindung beschnitten. Auch bei der Verwendung des kostenlosen Tools ist eine Registrierung erforderlich. Der Site Creator ermöglicht das einfache Hinzufügen verschiedener Elemente wie Bildergalerien, Foren, Kontaktformulare und sogar eines Onlineshops. Ausserdem lassen sich via integrierter KI-Funktionalität Texte für Suchmaschinen, Rechtschreibung und Grammatik verbessern sowie auch automatisch Bilder generieren. Der Prozess ist simpel: Zuerst wählen Sie eine Vorlage aus, die Sie anpassen können. Danach lassen sich weitere Unterseiten erstellen sowie Texte und Bilder bearbeiten. Zusätzliche Elemente wie Fotoslider, Download-Buttons etc. können ebenfalls hinzugefügt werden.
Fazit: Der Site Creator von Infomaniak ist ein cleveres Werkzeug zur Erstellung einer Webseite. Schade, dass man das Tool nicht ohne Registrierung ausprobieren kann.
Fazit und Testübersicht
Fazit: Rank und schlank
Dank der benutzerfreundlichen Homepage-Baukästen in diesem Test lassen sich Webseiten heute im Handumdrehen und vor allem ohne Programmierkenntnisse erstellen. Werkzeuge zur Verwaltung, Überwachung und Optimierung der fertigen Website sind ebenfalls in den von uns geprüften All-inclusive-Paketen enthalten.
In unserer Kaufberatung haben wir konsequent den «Swissness-Faktor», faire Preise und erstklassige Supportleistungen berücksichtigt. Insbesondere bezüglich Preis/Leistung konnten Green.ch, Hostpoint und Hosttech überzeugen. Hosttech bietet mit einem kostenlosen Starterkurs für Neulinge einen weiteren attraktiven Mehrwert. Bei Hostpoint stechen die weitreichenden Supportleistungen hervor, die Nutzern jederzeit schnelle Hilfe bieten.
Lust, loszulegen? Dann lohnt sich ein detaillierter Blick auf die Einzeltests dieser Kaufberatung, um die gewünschten Baukästen danach selbst auszuprobieren.
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