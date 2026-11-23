Lösung: Standardmässig antwortet Claude aus seinem antrainierten Wissen. Sie können der KI aber Zugriff auf das Web geben, damit sie aktuelle Informationen im Internet selbst recherchieren kann.

Dazu klicken Sie in einem Chatfenster auf das Plus-Symbol und setzen unter Websuche einen Haken. Ist die Websuche eingeschaltet, können Sie von Claude jedes Mal verlangen, die Quelle der Informationen anzugeben. Stellen Sie Ihre Anfrage ganz normal und ergänzen Sie dies am Schluss mit: «Belege jede Zahl und jedes Datum mit dem Link zur Quelle der Information. Sag mir am Schluss, wo du unsicher bist.»

Das können Sie natürlich auch für andere Angaben als nur Zahlen verwenden. Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich Informationen belegen zu lassen.

Achtung: Auch wenn Sie diese Massnahmen ergreifen, kann die KI Fehler machen. Absolute Sicherheit haben Sie nur, wenn Sie die Angaben selbstständig mit einer vertrauenswürdigen Quelle gegenprüfen.