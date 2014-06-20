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Gaby Salvisberg
20. Jun 2014
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Welche HP-Software darf man deinstallieren?

Ihr frisch gekauftes HP-Notebook (z.B. ein Pro Book 455 G1) steht da - doch wie fast alle Hersteller stopft auch HP seine Geräte ab Werk mit haufenweise zum Teil unnützer Software voll. Welche darf man bedenkenlos löschen?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Auf dem als Beispiel genannten Gerät befinden sich mehrere von HP vorinstallierte Programme. Deren Nutzen ist manchmal zweifelhaft und viele davon verlangsamen sogar den Systemstart oder beeinträchtigen den Betrieb des Notebooks. 

Auf dem Gerät eines Lesers waren etwa folgende Tools vorhanden:

  • Energy Star
  • HP 3D Drive
  • HP ClientSecurity Manager
  • HP Drive Encryption
  • HP ESU for Windows 7
  • HP File Sanitizer
  • HP Webcam Driver
  • HP Hotkey Support
  • HP Soft Paq Download Manager
  • HP Software Set up
  • HP Support Information
  • HP System Default Settings
  • HP Theft Recovery

Natürlich kann es gute Gründe geben, wieso sich das eine oder andere Tool auf dem Gerät befindet. Den Zweck der Tools erfahren Sie üblicherweise aus dem Handbuch oder aus der Hilfe zum gestarteten Werkzeug selbst.

Einer unserer Forums-Moderatoren kennt die Pro-Gerätereihe bestens und empfiehlt die Deinstallation der folgenden Tools:

  • Energy Star
  • HP ClientSecurity Manager
  • HP Drive Encryption
  • HP File Sanitizer
  • HP Software Set up
  • HP Theft Recovery 

Jene werden Sie über Systemsteuerung/Programme und Funktionen los, indem Sie sie anklicken und via Deinstallieren den Deinstallationsassistenten starten.

Auch dieses darf übrigens weg:

  • HP Support Information

Bei diesem klappt es allerdings nicht über die Systemsteuerung. Hier müssten Sie zu CCleaner oder ähnlichen Tools greifen. (PCtipp-Forum)

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