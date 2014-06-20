Welche HP-Software darf man deinstallieren?

Lösung: Auf dem als Beispiel genannten Gerät befinden sich mehrere von HP vorinstallierte Programme. Deren Nutzen ist manchmal zweifelhaft und viele davon verlangsamen sogar den Systemstart oder beeinträchtigen den Betrieb des Notebooks.

Auf dem Gerät eines Lesers waren etwa folgende Tools vorhanden:

Energy Star

HP 3D Drive

HP ClientSecurity Manager

HP Drive Encryption

HP ESU for Windows 7

HP File Sanitizer

HP Webcam Driver

HP Hotkey Support

HP Soft Paq Download Manager

HP Software Set up

HP Support Information

HP System Default Settings

HP Theft Recovery

Natürlich kann es gute Gründe geben, wieso sich das eine oder andere Tool auf dem Gerät befindet. Den Zweck der Tools erfahren Sie üblicherweise aus dem Handbuch oder aus der Hilfe zum gestarteten Werkzeug selbst.

Einer unserer Forums-Moderatoren kennt die Pro-Gerätereihe bestens und empfiehlt die Deinstallation der folgenden Tools:

Energy Star

HP ClientSecurity Manager

HP Drive Encryption

HP File Sanitizer

HP Software Set up

HP Theft Recovery

Jene werden Sie über Systemsteuerung/Programme und Funktionen los, indem Sie sie anklicken und via Deinstallieren den Deinstallationsassistenten starten.

Auch dieses darf übrigens weg:

HP Support Information

Bei diesem klappt es allerdings nicht über die Systemsteuerung. Hier müssten Sie zu CCleaner oder ähnlichen Tools greifen. (PCtipp-Forum)