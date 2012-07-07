Wem gehört diese IP-Adresse?

Lösung: Das können Sie nur bedingt. Die IP-Adressen sind meistens den Internetprovidern zugeordnet; diese wiederum verteilen dann die IP-Adressen an ihre eigenen Kunden weiter. Nur der Provider selbst kann mit Sicherheit sagen, welcher seiner Kunden zu welcher Zeit eine bestimmte IP-Adresse hatte. Diese Daten rückt ein Provider normalerweise auch nur im Notfall heraus, wenn beispielsweise ein Gerichtsbeschluss vorliegt.

Manchmal haben Sie Glück und können ein bisschen mehr herausfinden. Benutzen Sie verschiedene Abfragetools. Eines wäre etwa die Whois-Abfrage bei Domaintools.com. Ein anderes, das auch die ungefähre geografische Position einer bestimmten IP anzeigt, ist der Geo IP Locator. Die Geo-Infos sind aber mit grosser Vorsicht zu geniessen. Je nach Internetprovider ist auf solchen Karten etwa ein Zürcher User plötzlich in Basel beheimatet oder ein Berner User in Genf.