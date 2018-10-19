Wenn der Android-Kalender nicht richtig synchronisiert

Ist der richtige Kalender vorhanden? Die Kalender-App auf dem Smartphone dürfte vom Gerätehersteller vorinstalliert sein. Öffnen Sie die Kalender-App und besuchen Sie darin über ein Menü (meist drei Punkte oder Querstriche) die Kalender-Einstellungen. Prüfen Sie, welche Kalender hier aktiv sind. Wenn Sie nämlich beispielsweise nebst Ihrem Google-Konto auch ein Outlook- oder Büro-Konto eingerichtet haben, dann haben Sie mindestens zwei, eher sogar drei verschiedene Kalender auf dem Smartphone: Der erste ist der Google-Kalender, der zweite ist jener von Outlook.com oder Ihrem Büro und der dritte ist der lokale Smartphone-eigene Kalender. Deaktivieren Sie jene Kalender, deren Daten Sie weder sehen noch synchronisieren möchten.

Ist der gewünschte Kalender ausgewählt? Wenn Sie auf dem Desktop-PC im Webbrowser oder in Outlook einen Kalendertermin erfassen, dürfte dieser wohl bald auf dem Smartphone anzutreffen sein. Sollte es in der umgekehrten Richtung Probleme geben, liegt das oft daran, dass Sie beim Eintragen des Termins den falschen Kalender auswählen. Tippen Sie etwa in Samsungs «S-Planner» beim Eintragen eines Termins einmal auf den Kalendernamen. Da poppt ein Fenster auf, in dem Sie wählen können, in welchem Kalender der Termin landet. Wenn Sie hier versehentlich den lokalen Kalender wählen, dann bekommen Sie den Termin in Googles Onlinekalender nie zu Gesicht.

Beim Eintragen prüfen: Erstellen Sie auf dem Smartphone einen Termin in Ihrer Kalender-App, z.B. in jener von Google. Tippen Sie hier direkt beim Erstellen des Termins auf den Kalendernamen. Auch hier dürften Sie auf mehrere Kalender stossen. Wählen Sie den richtigen aus; nämlich jenen, der auch z.B. mit Ihrer Desktop-Kalender-App synchronisiert wird oder den Sie am Desktop per Browser verwalten.