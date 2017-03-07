Wenn der Webbrowser meckert: «Verbindung ist nicht sicher»

Webseiten (besonders jene mit Loginfeldern) sind zunehmend verschlüsselt. Das erkennen Sie am «https», auf das Sie meistens anstelle von «http» umgeleitet werden. Damit die Verschlüsselung funktioniert, muss der Betreiber der Webseite ein elektronisches Zertifikat einbinden, das von einer seriösen Zertifizierungsstelle auf ihn ausgestellt wurde.

Die Webbrowser (hier z.B. Chrome, Edge, Firefox und Internet Explorer) warnen, wenn sie auf https-Seiten kein in ihren Augen «gültiges» Zertifikat vorfinden. Das ist gut und richtig so, besonders etwa bei Banking-Webseiten. Die Sache hat nur einen Haken: Manchmal ist die Warnung ein wenig übertrieben bzw. der Grund eher harmlos.

Wann die Sache eher harmlos ist

Angenommen, es handle sich ums Webmail-Login für Firma «example.com». Die hostet ihre Webseite und ihr Webmail aber beim Provider «musterxy.com». Wenn Sie eine Login-Seite der Firma (z.B. webmail.example.com) aufrufen, kann es nun sein, dass der Browser ein ungültiges Zertifikat aus einem eher trivialen Grund meldet: Das Zertifikat ist nicht auf die Firma bzw. Domain example.com ausgestellt worden, sondern auf den Provider musterxy.com selbst. Und für diesen ist es gültig. Wenn das Unternehmen seinen Auftritt tatsächlich genau bei jenem Provider hosten lässt, dann ist die Verbindung nicht gekapert worden, auch wenn der Browser ein falsches Zertifikat sieht.

Es ist auch in den folgenden zwei Fällen ebenfalls meist keine Phishing-Seite, sondern hat harmlose Ursachen:

Das Zertifikat wurde explizit auf «www.example.com» ausgestellt. Nicht aber auf «webmail.example.com», welches aber offensichtlich auch Teil der Domain example.com ist, die der Example-Firma gehört. Der Grund: Die Firma hat es schlicht verpasst, das Zertifikat für ihre gesamte Domain (*.example.com) ausstellen zu lassen.

Das Zertifikat ist gerade eben abgelaufen. Elektronische Zertifikate haben ein Ablaufdatum. Es dürfte üblich sein, dass die Zertifizierungsstelle das Unternehmen einmal im Jahr rechtzeitig an die Erneuerung erinnert. Wenn diese Info ungehört verhallt oder der Webmaster nicht selbst dran denkt, dann sehen die Nutzer ab der Sekunde nach Ablauf des Zertifikats ebenfalls die Meldung, das Zertifikat sei ungültig. Prüfen Sie es nach: Wenn es eben erst (also gerade in den letzten ein, zwei Tagen) abgelaufen ist, informieren Sie die Firma unbedingt darüber. Wenn es die richtige Domain der Firma ist, dann dürfte ein Fortsetzen des Webseitenbesuchs weiterhin harmlos sein. Ausser, es sei eine Bank oder Versicherung. Einem Geldinstitut darf das mit der verpassten Zertifikatserneuerung auf gar keinen Fall passieren. Und hier muss der Verkehr zwingend verschlüsselt werden. Spätestens nach zwei oder drei Tagen sollte auch jedes andere Unternehmen sein Zertifikat erneuert haben.

Zertifikatsinfo anschauen und Ausnahme festlegen

Sie müssen sich also das Zertifikat anschauen, um herauszufinden, was krumm ist. Vielleicht wird dadurch klar, dass es ein plausibler, aber harmloser Grund ist, der den Browser zum Meckern bringt. In diesen Fällen nutzen Sie die Seite weiter und legen bei Bedarf eine Ausnahme fest. Das geht in den Webbrowsern Chrome, Edge, Firefox und Internet Explorer wie folgt.

Google Chrome: In Google Chrome sieht die Meldung so aus und titelt mit «Dies ist keine sichere Verbindung». Klicken Sie unten aufs unscheinbare Wort Erweitert.