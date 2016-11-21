Wenn man dauernd «aus einem Programmfenster fällt»

Neben dem direkten Fokuswechsel durch den Benutzer gibt es noch andere Arten, wie ein Fenster den Fokus verlieren kann. Wenn Sie z.B. in Word eine Einstellung öffnen, gibt das Word-Hauptfenster den Fokus ans Einstellungsfenster ab, bis Sie jenes wieder schliessen.

Auch spontan aufpoppende Programmfenster haben die Eigenschaft, anderen Fenstern den Fokus zu klauen. Etwa ein Popup aus einem Instant Messenger. Oder das Popup, das über ein Windows- oder sonstiges Software-Update informiert. Oder das Popup des Virenscanners, der einen Virus findet oder seinen wöchentlichen geplanten Scanbericht abgeben will. Oder ein Erinnerungspopup Ihres Desktop-Kalenders.

Unerklärlicher Fokusverlust

Aber was, wenn Ihre aktiven Fenster aus heiterem Himmel den Fokus verlieren, also ohne ersichtlichen Grund? Wenn Sie an einem Notebook arbeiten, kann es sein, dass Sie während des Tippens versehentlich mit dem Ärmel oder dem Handgelenk aufs Touchpad kommen. Je nach Touchpad-Empfindlichkeit kann Windows dies bereits als Aufforderung verstehen, den Cursor anderswo zu platzieren – und den Fokus anderswo hin zu verlagern.

Meistens ist aber ein im Hintergrund laufendes Programm schuld. Unter Verdacht stehen Virenscanner, Zubehörtools zu Grafikkarten, Cloudspeicher-Verwaltungsprogramme wie OneDrive oder Google Drive – im Prinzip also alles, was bei Windows im Autostart stehen könnte.

Ihnen bleibt beim Finden der Ursache nur, durchzuprobieren. Schalten Sie alle Autostartprogramme aus. Tipps hierzu siehe im Artikel «Wo finde ich die Autostart-Einträge?». Jene, die Sie nicht dauernd im Hintergrund gestartet brauchen, können Sie gleich deaktiviert lassen. Bei den Diensten und Programmen, die Sie gerne aktiv hätten, schalten Sie einmal ein erstes ein und starten den PC neu. Arbeiten Sie ein Weilchen wie gewohnt am PC. Wenn er den Fokus nicht mehr verliert, schalten Sie das nächste Hintergrundprogramm hinzu und probieren weiter, bis der Verursacher gefunden ist.

Lassen Sie diesen entweder wieder deaktiviert oder suchen Sie bei dessen Hersteller nach einem Programm-Update. (PCtipp-Forum)