Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
12. Jul 2023
Lesedauer 5 Min.

Backup

WhatsApp-Backup erstellen und abrufen – so gehts

PCtipp erklärt, wie Sie ein sauberes WhatsApp-Backup erstellen und bei einem Gerätewechsel wieder einspielen können. Für Android und iOS.
© (Quelle: WhatsApp)

Der Gerätewechsel oder die zwischenzeitliche Deinstallation von WhatsApp kann zu Frust führen. Nämlich dann, wenn man wichtige Unterhaltungen oder Medien nicht mehr findet. WhatsApp hat dafür eine umfangreiche Backup-Funktion eingebaut, die Sie ganz nach Ihren Wünschen einrichten können.

Wir zeigen Ihnen, wie. Zuerst A, wie Android.

(Ursprung März 2020, Android-Screenshot aktualisiert am 12.7.23)

Wo finde ich die Backup-Funktion?

So erstellen Sie ein Backup unter Android (Stand: 12.7.23)

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Um ins Backup-Menü zu gelangen, öffnen Sie die WhatApp-Einstellungen (via Drei-Punkte-Menü) und öffnen Sie das Menü Chats. Dort findet sich ein Menü namens Chat-Backup

Unterhalb des Sichern-Buttons finden Sie zudem die Option Ende-zu-Ende-Verschlüsseltes Backup. Es ist standardmässig deaktiviert. Tippen Sie darauf sowie auf Einschalten.

Hinweis: Sie müssen ein Passwort setzen. Wenn Sie dieses vergessen oder das Telefon verloren geht, können Sie das Backup nicht mehr wiederherstellen.

Lokales oder Cloud-Backup?

WhatsApp bietet zwei Möglichkeiten, wo das Backup abgelegt werden kann. Zum einen lokal auf dem Gerät bzw. auf der SD-Karte, zum anderen auf Google Drive. Da man für die Nutzung eines Android-Smartphones ohnehin einen Google-Account braucht, warten dort 15 Gigabyte Gratisspeicher auf den Nutzer. WhatsApp überschreibt auch die alten Backups, sodass an dieser Front vorgesorgt ist.

Kleiner Hinweis an dieser Stelle: Sie können zwar wählen, wenn Sie kein Cloud-Backup anlegen, es nur manuell ausführen oder ein Intervall für ein automatisches Cloud-Backup festlegen möchten (z. B. täglich, wöchentlich, monatlich). Aber das lokale Backup wird immer erstellt. Die Cloud kommt nur entweder nicht oder zusätzlich zum Zug. WhatsApp erstellt automatisch alle 24 Stunden ein lokales Backup. Ein manuelles Backup wird erstellt, wenn der User im Backup-Menü auf den Button Sichern tippt.

Vorteil lokal: WhatsApp speichert sieben Backup-Dateien. Erst beim achten Backup wird die älteste Datei überschrieben. 

Nachteil lokal: Das Backup ist an dieses Gerät gebunden. Medien werden nicht gesichert, lediglich Chats.

Vorteil Google Drive: Wenn Sie die SIM-Karte in ein neues Gerät einlegen und WhatsApp mit Ihrer altbekannten Nummer verknüpfen, können Sie auch dort das Backup wieder einspielen. Ausserdem werden Medien-Files (inkl. Videos) auch gesichert

Nachteil Google Drive: Es gibt jeweils nur ein Backup-File. Wenn Sie es versehentlich überschreiben, ist das alte weg.

Automatisches Cloud-Backup, ja oder nein?

Dies hängt davon ab, wie wichtig Ihnen Ihre WhatsApp-Inhalte sind. Allerdings geht ein Smartphone schnell kaputt oder wird gestohlen. So nützt das lokale Backup auch nichts mehr. Der Verlust von Daten oder Chats kann ärgerlich sein. Dafür ist das bisschen kostenloser Cloud-Speicher ein geringer Preis. 

Um ein automatisches, regelmässiges Cloud-Backup in Auftrag zu geben, gehen Sie in das Chat-Backup-Menü und legen unter Google Drive Einstellungen das Intervall (täglich, wöchentlich u. ä.) fest. Möchten Sie das Backup auf einem anderen Google-Account speichern als jenem, auf dem Sie gerade angemeldet sind, können Sie diesen Account unter Konto hinzufügen. 

Vorsicht: Damit dieses Backup auf einem anderen Smartphone gefunden wird, müssen Sie sich aber mit dem entsprechenden Google-Konto anmelden!

Unter dem Punkt Sichern über legen Sie fest, ob das Backup auch dann erstellt wird, wenn keine WLAN-Verbindung besteht, also über die mobilen Daten. Wenn Sie eine grosse Menge Mediendateien speichern, empfehlen wir eine Sicherung über die mobilen Daten nur dann, wenn Sie eine Daten-Flatrate haben. Nachteil des WLANs: Wenn Sie die WLAN-Verbindung nicht aktivieren, wird kein automatisches Backup erstellt.

Nicht zuletzt können Sie mit dem Setzen eines Häkchens bei Inklusive Videos entscheiden, ob die über WhatsApp erhaltenen Videos ebenfalls gespeichert werden sollen. Dabei handelt es sich meist um grosse Datenmengen. 

Backup einspielen – so gehts!

Cloud

So stellen Sie das Backup wieder her

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie auf einem neuen Smartphone das Cloud-Backup einspielen wollen, ist das denkbar einfach. Laden Sie WhatsApp aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie die App. Beim Einrichtungsprozess wird WhatsApp selbstständig nach einem Backup suchen und Sie fragen, ob Sie die Daten aus dem Backup wiederherstellen möchten. Voraussetzung: die gleiche Telefonnummer und der gleiche Google-Account. 

Lokal

So finden Sie das lokale Backup-File unter Android

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie ein lokales Backup auf ein anderes Smartphone transferieren möchten, empfiehlt sich der Einsatz eines Datei-Managers, zumeist schon vorhanden. Unter dem Pfad /sdcard (oder interner Speicher)/WhatsApp/Databases sind die Backup-Dateien gespeichert. Transferieren Sie die aktuellste Datei (Datum und Uhrzeit sind angegeben) in das gleiche Verzeichnis auf dem neuen Phone – und zwar, bevor Sie WhatsApp eingerichtet haben. Danach nehmen Sie WhatsApp wie gehabt in Betrieb.

Das iOS-WhatsApp-Backup

Bei iOS ists recht simpel. Auf dem Smartphone selber wird das Backup in die Cloud geschickt. Auch hier ist es freilich möglich, nur manuelle Backups oder nur via WLAN Backups zu erstellen.

So erstellen Sie unter iOS ein WhatsApp-Backup

 © Quelle: PCtipp.ch

Zunächst wird ein Backup der WhatsApp-Chatlogs angelegt. Das macht WhatsApp bei aktivierter iCloud zwar automatisch jeweils nachts um vier Uhr, aber es lässt sich auch manuell anlegen. 

  1. Wählen Sie in den Einstellungen den Punkt Chat-Einstellungen aus.
  2. Tippen Sie auf die Option Chat-Backup.
  3. Wählen Sie den Punkt Backup jetzt erstellen.

Backup einspielen

Hier werden Sie bei der WhatsApp-Neuinstallation gefragt, ob Sie ein existierendes Backup wiederherstellen möchten (oder nicht, wenn unter Ihrem iCloud-Account kein Backup vorhanden ist)

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie auf einem neuen iPhone das Cloud-Backup einspielen wollen, ist das denkbar einfach. Laden Sie WhatsApp aus dem App Store herunter und installieren Sie die App. Beim Einrichtungsprozess wird WhatsApp selbstständig nach einem Backup suchen und Sie fragen, ob Sie die Daten aus dem Backup wiederherstellen möchten. Voraussetzung: die gleiche Telefonnummer und der gleiche iCloud-Account.

Inhalt

Kommentare

WhatsApp Android Backup iOS Messaging Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare