Bilder aufbewahren
WhatsApp-Bilder automatisch via Google Fotos sichern
Lösung: Das ist sehr einfach. Öffnen Sie die App Google Fotos. Tippen Sie oben links aufs Hamburger-Menü (das ist das mit den drei Querstrichen). Darin gehts zu Einstellungen, gefolgt von Back-up & Sync.
Tippen Sie jetzt auf Geräteordner sichern. Schon können Sie die gewünschten Schalter kippen, zum Beispiel jenen bei WhatsApp Images und bei WhatsApp Video.
In Zukunft sollten die entsprechenden Bilder und Videos automatisch in Ihren Google Fotos gesichert werden.
Aufgepasst: Räumen Sie hie und da auf! Durchforsten Sie gelegentlich unter Google Fotos Ihren Ordner mit den WhatsApp-Bildern. Löschen Sie, was Sie nicht brauchen oder verschieben Sie die wichtigeren Bilder in einen anderen Ordner. So geht sicher nichts verloren, sobald Sie auch WhatsApp einmal einer Putzaktion unterziehen müssen, siehe auch diesen Artikel: WhatsApp: Speicher verwalten unter Android. (PCtipp-Forum)
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