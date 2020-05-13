WhatsApp-Bilder automatisch via Google Fotos sichern

Lösung: Das ist sehr einfach. Öffnen Sie die App Google Fotos. Tippen Sie oben links aufs Hamburger-Menü (das ist das mit den drei Querstrichen). Darin gehts zu Einstellungen, gefolgt von Back-up & Sync.

Tippen Sie jetzt auf Geräteordner sichern. Schon können Sie die gewünschten Schalter kippen, zum Beispiel jenen bei WhatsApp Images und bei WhatsApp Video.

In Zukunft sollten die entsprechenden Bilder und Videos automatisch in Ihren Google Fotos gesichert werden.