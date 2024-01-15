15. Jan 2024
Lesedauer 2 Min.
iOS
WhatsApp: Mit wem chatte ich am meisten?
WhatsApp-Nutzer können nachsehen, wie viele Nachrichten und wie viele Dateien sie an welche Kontakte geschickt haben. So gehts.
Wie viel MB verbraucht WhatsApp eigentlich? Wie viele Nachrichten habe ich Kontakt XY gesendet? Wie viele Bilder habe ich in der Gruppe ABC geteilt und von anderen erhalten? Diese und weitere Statistiken lassen sich seit dem letzten WhatsApp-Update ergründen. Dies geht so:
- Öffnen Sie den Messenger, tippen Sie via Drei-Punkte-Menü auf Einstellungen.
- Tippen Sie auf den Punkt Speicher und Daten.
- Nun tippen Sie auf den Button Speicher verwalten.
- So können Sie die Datenmenge je Kontakt oder Gruppe ausmachen.
- Klicken Sie unter Speicher und Daten auf Netzwerknutzung, um auch die Anzahl Nachrichten in Erfahrung zu bringen.
Kommentare