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Florian Bodoky
20. Apr 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

WhatsApp Desktop: So schalten Sie die Desktop-Hinweise ab

Nutzen Sie bereits WhatsApp Desktop? So schalten Sie die Benachrichtigungen aus.

WhatsApp Web: So stellen Sie die Benachrichtigungen ab

© Quelle: PCtipp.ch

WhatsApp Desktop ist eine praktische Sache. Wenn man aber nur gelegentlich nach neuen WhatsApp-Nachrichten sehen möchte, nervt es schon, dass für jede WhatsApp-Nachricht ein Ton erklingt, ein Hinweis aufpoppt und sogar eine Vorschau des Nachrichtentextes erscheint. So werden Sie das ganz einfach los.

WhatsApp Web: So stellen Sie die Benachrichtigungen ab

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie WhatsApp Desktop.
  2. Klicken Sie auf das nach unten zeigende Dreieck

  3. Wählen Sie den Punkt Einstellungen, danach Benachrichtigungen.
  4. Entfernen Sie die drei Häkchen bei Töne, Desktop Hinweise und Vorschau anzeigen – oder setzen Sie einen Haken bei Alle Desktop-Benachrichtigungen ausschalten.

Aktualisiert am: 20. April 2021

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