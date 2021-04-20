20. Apr 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
WhatsApp Desktop: So schalten Sie die Desktop-Hinweise ab
Nutzen Sie bereits WhatsApp Desktop? So schalten Sie die Benachrichtigungen aus.
WhatsApp Desktop ist eine praktische Sache. Wenn man aber nur gelegentlich nach neuen WhatsApp-Nachrichten sehen möchte, nervt es schon, dass für jede WhatsApp-Nachricht ein Ton erklingt, ein Hinweis aufpoppt und sogar eine Vorschau des Nachrichtentextes erscheint. So werden Sie das ganz einfach los.
- Öffnen Sie WhatsApp Desktop.
- Klicken Sie auf das nach unten zeigende Dreieck
- Wählen Sie den Punkt Einstellungen, danach Benachrichtigungen.
- Entfernen Sie die drei Häkchen bei Töne, Desktop Hinweise und Vorschau anzeigen – oder setzen Sie einen Haken bei Alle Desktop-Benachrichtigungen ausschalten.
Aktualisiert am: 20. April 2021
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