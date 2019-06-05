5. Jun 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
WhatsApp: Fremde Profilbilder speichern – so gehts!
So können Sie Profilbilder anderer User speichern.
Hat ein Kontakt ein lustiges Profilbild gespeichert? Das können Sie ziemlich leicht auf Ihrem Gerät speichern.
- Öffnen Sie den WhatsApp-Dialog mit dem betreffenden Kontakt.
- Tippen Sie auf den Namen des Kontakts oben am Fenster.
- Nun tippen Sie auf das Profilbild. Es wird nun gross angezeigt.
- Tippen Sie auf das Teilen-Symbol und wählen Sie den Punkt In Galerie speichern.
- In der Galerie finden Sie das Bild nun im Ordner WhatsApp Profile Photos.
Hinweis: Dieser Trick funktioniert seit dem letzten Update offenbar nur noch in Gruppen.
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